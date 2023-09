I cibi per avere una carnagione rosea

Introduzione

Alcuni alimenti possono donare al viso un colore rosato, aspetto elastico e luminoso, e migliorare la carnagione. Naturalmente, l'industria cosmetica ha formulato prodotti in grado di migliorare texture e tono della pelle, ma anche a tavola è fondamentale dare un aiuto del tutto naturale. In primis, una dieta sana ricca di frutta e verdura è un buon punto di partenza per avere una pelle dall'aspetto sano, così come consumare cibi ricchi di antiossidanti e di vitamina A e C.