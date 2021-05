I cibi da evitare durante la stagione delle allergie

Introduzione All'avvio della stagione delle allergie, nei soggetti affetti da tali disturbi a carico dell'apparato respiratorio si manifestano i primi sintomi rivelatori, come respiro sibilante e starnuti. Spesso assumere farmaci per l'allergia ed evitare di uscire all'aria aperta quando i livelli di polline sono alti contribuiscono alla risoluzione dei sintomi più severi. Un'opzione coadiuvante la terapia prescritta dal proprio medico, utile a ridurre la sintomatologia nei soggetti allergici, è quella di evitare alcuni cibi che aggravano tosse, muco, congestione, tipici delle allergie stagionali. In linea generale, appare necessario seguire le raccomandazioni per una corretta alimentazione, che si traduce in: riduzione di grassi soprattutto di origine animale, di bevande e alimenti ricchi di zuccheri, e nell'assunzione di adeguate porzioni di frutta e verdura. Una raccomandazione fondamentale è quella di evitare gli alimenti implicati nella reazione crociata soprattutto per il periodo a rischio della stagione delle allergie, che varia a seconda del polline a cui si è allergici.

Latticini che addensano il muco Durante la stagione delle allergie è utile anche ridurre il consumo di latticini. Alcuni cibi, infatti, addensano il muco prodotto dal corpo; questo muco ha una funzione importante, ossia quella di difendere l'organismo da sostanze estranee potenzialmente dannose. Il muco è una secrezione viscosa che ricopre le membrane del corpo e che contiene enzimi antisettici e immunoglobuline. Il muco dovrebbe essere limpido e fluido per aiutare a liberare il corpo dagli allergeni. Quando il muco si addensa, non fluidifica, gli allergeni rimangono intrappolati invece di essere eliminati attraverso il naso e la bocca. Gli esperti confermano che il latte e i latticini come formaggio, gelati che contengono latte, panna, burro, latte condensato e yogurt, contribuiscono ad addensare il muco, il che rende la gola maggiormente irritata e le vie respiratorie congestionate. Lo sapevi che... Anche la carne rossa e le uova possono influire sull'incremento del muco e del catarro. Questi alimenti sono a elevato fattore proteico, che potrebbe far accumulare il muco nella gola e nelle vie respiratorie. Allo stesso modo, anche la frutta secca e alcuni semi oleosi contribuiscono ad addensare il muco.