I cibi che aiutano a lenire il mal di gola

Quando si ha il mal di gola il più delle volte la causa è un'infezione virale. L'attacco di un virus, infatti, provoca la risposta del sistema immunitario che, a sua volta, genera l'infiammazione del rivestimento della gola, che porta al dolore. Quando ci si trova in questa situazione è difficile deglutire senza avvertire sensazioni negative nella zona e questo induce molte persone a mangiare meno del solito. Tuttavia, esistono cibi che possono contrastare il mal di gola, grazie alla loro consistenza, a proprietà specifiche o alla presenza al loro interno di vitamine e minerali che aiutano a combattere l'infezione.

Brodo Il mal di gola il più delle volte è il risultato di infiammazione e disidratazione, quindi introdurre nel proprio corpo liquidi extra è essenziale. Il brodo oltre a reintegrare l'acqua persa, grazie alla presenza del sale dato dalle verdure o dalla carne aiuta il corpo a trattenerla all'interno dei tessuti.

Miele Il miele è un elemento molto usato nella medicina, fin dall'antichità, grazie alle sue molteplici azioni benefiche. In particolare, sarebbe efficace contro una grande varietà di infezioni, da quelle batteriche alle virali, comprese quelle che causano il comune raffreddore, così come alcune specie di streptococchi. In caso di mal di gola quindi mangiare alcuni cucchiai di miele al giorno o aggiungerli a latte caldo o tè è assolutamente consigliato, purché non si esageri visto che in dosi eccessive, il suo alto contenuto di zucchero può ostacolare il sistema immunitario nello svolgere il proprio lavoro.

Yogurt Lo yogurt è una buona fonte di proteine, carboidrati e grassi sani. Inoltre, è ricco di probiotici e germi benefici che supportano la funzione immunitaria e impediscono ai batteri di proliferare nel corpo. Oltre a ciò, la consistenza fresca e morbida dello yogurt lo rendono un alimento facile da deglutire quando nient'altro lenisce e quindi perfetto in caso di mal di gola.

Purè di patate Questo alimento è particolarmente confortante quando non si sta molto bene ma perché il suo effetto sia anche terapeutico è necessario lasciare la buccia sulle patate mentre le si schiaccia, così da non disperdere il magnesio, la vitamina C e gli antiossidanti di cui è ricca, che aiutano il sistema immunitario a fortificarsi. Attenzione però a non mangiare il purè di patate troppo caldo, perché questo potrebbe irritare ulteriormente la gola.

Uova Le uova sono ricche di minerali come zinco, ferro e selenio, oltre a vitamina D e B12, che aiutano a respingere le infezioni che causano il mal di gola.

Fiocchi o farina d'avena La farina d'avena è ricca di magnesio, zinco e antiossidanti, che avviano i processi di disintossicazione del corpo, liberandolo da scorie e infezioni.

Zenzero Anche lo zenzero è usato da tempo per contrastare alcuni malanni, viste le sue riconosciute proprietà antidolorifiche, antiossidanti e antinfiammatorie e la capacità di inibire la crescita di alcuni ceppi dannosi di batteri. Ottimo anche da solo, lo è ancor di più se assunto in coppia con il miele, come dimostrato da uno studio pubblicato sul Nutrition Journal.

Frullati di frutta o verdura I frullati di frutta o verdura sono indicatissimi per combattere il mal di gola perché oltre a idratare consentono di assumere in qualche sorso molti elementi che possono aiutare a lenire il dolore e che, in forma solida, possono risultare più difficili da ingerire. Cavolo, sedano, arance sono gli ingredienti più indicati perché a basso contenuto di zucchero e ricchi di antiossidanti e vitamine C, queste ultime particolarmente preziose in caso la causa del mal di gola sia un'infezione virale. Anche i frutti di bosco grazie al basso contenuto di zuccheri e alla massiccia presenza di vitamina C possono aiutare a rinforzare il sistema immunitario e ridurre l'infiammazione e il dolore alla gola, secondo uno studio di Harvard Health.

Gelato I cibi freddi come il gelato possono risultare particolarmente indicati per lenire il mal di gola e ridurre l'infiammazione. L'importante è non esagerare con lo zucchero che potrebbe poi generare altri problemi di salute.

Melone Il melone è composto per il 90% da acqua ed è ricco di elettroliti e già queste caratteristiche lo rendono idoneo ad essere mangiato quando si ha il mal di gola e la disidratazione è spesso in agguato. Inoltre, è un frutto a basso contenuto di zuccheri e alto di vitamine C e A che sostengono il sistema immunitario.