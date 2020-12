Perché bollire il latte? Quando il latte viene bollito, il profilo nutrizionale e i benefici per la salute cambiano rispetto a quelli del latte consumato freddo, o semplicemente riscaldato. Il punto di ebollizione del latte vaccino è di circa 95 ° C (203 ° F). Ciò non equivale ad essere pastorizzato, caratteristica che consente la vendita del latte, quando viene scaldato a una temperatura abbastanza alta - di solito 161 ° F (71,7 ° C) per 15 secondi - per uccidere eventuali agenti patogeni nocivi. Pertanto, non è neccessario far bollire il latte per motivi di sicurezza, a meno che non sia latte crudo e non pastorizzato. In tal caso, portarlo a ebollizione o quasi ridurrà in modo significativo la maggior parte dei livelli di batteri in modo sufficiente. Come bollire il latte nel modo migliore Bollire il latte potrebbe sembrare semplice, ma c'è un'arte - e un po 'di scienza - per farlo correttamente. Il latte è composto da acqua, grassi, carboidrati e proteine. Quando lo riscaldi, l'acqua inizia a evaporare e gli altri componenti iniziano a separarsi. Portarlo a ebollizione troppo velocemente può bruciare gli zuccheri e cagliare le proteine del siero di latte . Ciò causa bruciore sul fondo della padella e la formazione di una pellicina in superficie. Il latte bollente forma anche una schiuma sulla parte superiore che può fuoriuscire rapidamente sul fornello. È meglio scaldare il latte lentamente a fuoco medio e mescolarlo mentre arriva a ebollizione. Mescolare e riscaldare delicatamente aiuta a tenere insieme l'acqua, e i nutrienti:i carboidrati, i grassi e le proteine ​​nel latte. Non appena le bolle si formano intorno ai bordi della pentola e solo poche al centro, è necessario spegnere il fuoco. Più si riscalda il latte, più è probabile che denaturi le proteine ​​e provochi la cagliatura. Quando si cucina a una temperatura più alta, è anche più probabile notare cambiamenti di gusto e colore (leggermente più scuro)

Latte bollito: come cambiano le sostanza nutritive Il latte è un alimento molto nutriente. Contiene un mix nutrititvo equilibrato di proteine, carboidrati e grassi di alta qualità. Fornisce anche molte importanti vitamine e minerali. Una porzione da 1 tazza (237 ml) di latte intero fornisce: Calorie: 146

146 Proteine: 8 grammi

8 grammi Carboidrati: 11,4 grammi

11,4 grammi Grassi: 8 grammi

8 grammi Calcio: 300 mg (23% del valore giornaliero (DV))

300 mg (23% del valore giornaliero (DV)) Riboflavina: 0,337 mg (26% del DV)

0,337 mg (26% del DV) Vitamina D: 2,68 mcg (13% del DV)

2,68 mcg (13% del DV) Fosforo: 246 mg (20% del DV)

246 mg (20% del DV) Vitamina B12: 1,32 mcg (55% del DV) Le temperature di pastorizzazione regolari non cambiano molto il contenuto di nutrienti, mentre le altissime temperature (UHT) modificano l'apporto proteico, glucidico e lipidico del latte, ed influiscono sul contenuto di molte vitamine. L'ebollizione altera anche le proteine ​​del latte. Le due proteine ​​principali del latte sono la caseina e il siero di latte: la caseina comprende circa l'80% delle proteine ​​del latte, mentre il siero di latte rappresenta circa il 20%. La caseina nel latte rimane abbastanza stabile, anche durante l'ebollizione. Il carboidrato principale nel latte è il lattosio ed è sensibile al calore. Quando si porta il latte ad ebollizione, parte del lattosio si trasforma in uno zucchero non digeribile chiamato lattulosio e altri composti. L'ebollizione cambia parzialmente anche i grassi nel latte, che contiene acidi grassi a catena corta, media e lunga. Mentre il contenuto totale di grassi è stabile con l'ebollizione, alcuni dei grassi a catena lunga possono essere convertiti in grassi a catena corta e media

Con la bollitura aumenta la digeribilità Quando si fa bollire il latte, si verificano cambiamenti nelle proteine ​​e nel lattosio che potrebbero renderlo più digeribile anche per le persone che soffrono di allergie alle proteine ​​del latte o intolleranza al lattosio. Uno studio sui trattamenti termici e sulle proteine ​​del latte ha identificato 364 proteine ​​nel latte. Dopo l'ebollizione, 23 delle proteine ​​erano sostanzialmente diminuite. Questo potrebbe essere il motivo per cui i bambini che tollerano poco il latte a volte possano consumare senza conseguenze cibi cotti o al forno a base di latte. Parte del contenuto di lattosio del latte è ridotto anche nel latte bollito. L'ebollizione lo converte in diversi tipi di acidi e lattulosio, un tipo di zucchero che gli esseri umani non assorbono. Tuttavia, in presenza di allergia alle proteine ​​del latte o do intolleranza al lattosio, è importante sapere che l'ebollizione potrebbe non causare cambiamenti sufficienti tali da consumare il latte in sicurezza, e senza manifestazioni a carico dell'apparato gastrointestinale.