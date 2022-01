Uno dei modi più gustosi e allo stesso tempo veloci di mangiare i ceci è quello di utilizzarli per realizzare l' hummus , un piatto molto usato nella cucina del Medio Oriente e presente in tantissimi piatti di Paesi come Turchia, Israele, Siria, Libano, Grecia e Cipro.

Ad aiutare nel perseguire questo obiettivo sono soprattutto gli alimenti di origine vegetale come i legumi . In questa categoria tra i più completi dal punto di vista nutrizionale ci sono i ceci , che garantiscono un buon apporto di fibre , vitamine , minerali e proteine vegetali.

Seguire un regime alimentare sano e il più possibile vario è fondamentale per mantenere il proprio fisico in salute.

Come preparare l’hummus in casa

L'hummus di ceci è reperibile già pronto nella maggior parte dei supermercati ma anche realizzare questa ricetta a casa è abbastanza semplice.

Gli ingredienti necessari sono:

La Tahina può essere acquistata già pronta ma se la si vuole cucinare servono:

100 grammi di semi di sesamo

20 grammi di olio di sesamo o girasole

Una volta che ci si è procurati tutti gli ingredienti si procede con la preparazione.

Il primo passaggio prevede di mettere in ammollo i ceci la sera precedente o qualche ora prima di cucinare l'hummus, per poi lessarli successivamente per il tempo necessario a renderli morbidi.

Una volta cotti, scolarli e metterli momentaneamente da parte per preparare la tahina.

Per realizzarla tostare 5 minuti in una padella antiaderente il sesamo, girandolo con un cucchiaio di legno così da non farlo bruciare. Mettere i semi tostati in un frullatore, aggiungere l'olio e ridurre il composto in crema.

Successivamente versare i ceci in un recipiente alto insieme a 2 cucchiai di tahina, il succo di limone, 2 spicchi d'aglio, l'olio e un pizzico di sale. Frullare il tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

Se in questa fase ci si rende conto che la consistenza sia troppo solida si può aggiungere all'hummus un po' di acqua, facendo attenzione a non ottenere l'effetto opposto, ovvero un composto troppo liquido. La consistenza giusta di questo alimento è infatti cremosa.

Una volta terminato questo passaggio aggiungere un po' di prezzemolo, paprica in polvere e un filo d'olio d'oliva.

L'hummus di ceci si presta ad infiniti usi ed è ottimo mangiato come contorno, da solo per una cena leggera o come snack al posto di salse più caloriche o dannose per la salute.