Generalità I grissini appartengono al terzo gruppo degli alimenti, che comprende i cereali ed i loro derivati ma anche i tuberi (pane, frumento, grissini, fette biscottate, cracker, pasta, riso, orzo, avena, tapioca, patate...). Molto simili al pane, i grissini rappresentano un prodotto tipico di tutto il territorio italiano, nonostante la loro scoperta ed affinatura risalgano ai panificatori torinesi del XVII secolo d.C.. Non a caso, quindi, i robatà (forma di grissino più antica e tradizionale ) della zona di Chieri (appena più a sud di Torino) hanno ottenuto il riconoscimento di Prodotto agroalimentare tradizionale italiano, erogato dal "Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali".

Il termine "grissino" è stato scelto per la forte similarità del prodotto con il pane tipico della capitale piemontese: la ghersa. Esiste poi anche una varietà di grissino (comunque ufficialmente riconosciuta) che, invece d'essere lavorata ESCLUSIVAMENTE "a mano" per arrotolamento e schiacciamento, viene "tirata" longitudinalmente anche a macchina; si ottengono così i grissini stirati, che si prestano maggiormente alla produzione industriale.

Gli ingredienti principali dei grissini sono: farina (da Triticum aestivum), acqua, lievito, fonte di grasso (olio o strutto) e sale. La percentuale d'acqua del prodotto finito è molto limitata, la porzione edibile corrisponde al 100% ed i nutrienti energetici sono prevalentemente i carboidrati complessi ed i lipidi; tutto ciò conferisce ai grissini un notevole potere calorico e un indice glicemico piuttosto elevato.