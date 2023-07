Grigliata Vegana: Ricette e Cosa Preparare

Introduzione Quando si parla di grigliate, viene subito da pensare a quelle di carne o di pesce. In realtà, esistono anche moltissime opzioni vegane, dai burger a base di vegetali alle bistecche di tofu, fino alle classiche verdure. Chi ha sposato l'alimentazione vegana o semplicemente vuole provare un pasto alternativo e sostenibile, dunque, non deve rinunciare al barbeque: la soluzione è semplicemente preparare una grigliata vegana.

Pro e contro della cottura alla griglia Quella alla griglia è una delle cotture più leggere in assoluto perché non richiede l'aggiunta di grassi visto che gli alimenti possono essere messi direttamente a contatto con la griglia senza alcuna aggiunta (ovviamente solo se si vuole, c'è infatti chi preferisce per esempio fare marinare prima i cibi). Non solo: i grassi già presenti nei prodotti vengono ridotti perché si sciolgono e colano. Inoltre, non essendoci immersione dei cibi nel liquido di cottura, le sostanze nutritive presenti negli alimenti non vengono disperse eccessivamente. Bisogna, però, fare attenzione, specialmente con la carne e con i cibi grassi: la combustione dei grassi di origine animale sulla griglia, infatti, dà origine a elementi cancerogeni (idrocarburi policiclici e in particolare benzopirene). Ecco perché si consiglia sempre di eliminare le parti più bruciacchiate e di preferire per la griglia i cibi più magri. Un'altra valida opzione è puntare su una grigliata vegana.

Hamburger vegetali In ogni grigliata che si rispetti non possono mancare gli hamburger e naturalmente questo vale anche per i barbecue vegani. Come fare dunque? Basta scegliere gli hamburger vegetali, per esempio a base di verdure, soia, tofu, cereali e/o legumi. In commercio si trovano ormai moltissime opzioni fra cui scegliere, in alternativa si possono preparare questi cibi anche in casa.

Salsicce &Co Non solo hamburger: oggi sono facilmente reperibili anche altri sostituti della carne, come salsicce e hot dog plant based. Bisogna solo fare attenzione perché a volte questi prodotti sono ricchi di sale, grassi e/o carboidrati e dunque poco salutari: prima di acquistarli meglio leggere bene l'etichetta. Un'altra buona idea sarebbe quella di prepararli in casa.

"Hot dog" alle carote Per preparare il classico hot dog in versione vegana si possono utilizzare anche le carote. Basta cuocerle a fiamma e temperature basse e in maniera lenta, così da farle rimanere tenere all'interno e tostare all'esterno. Per aumentare il sapore condirle con cumino.

Tofu e seitan Anche i cibi vegani per eccellenza, tofu e seitan, sono perfetti per preparare una grigliata vegana. Infatti, hanno una buona consistenza, per cui possono essere affettati e poi grigliati. Per chi ama i cibi saporiti, l'ideale è farli marinare per qualche ora prima di cuocerli in modo che diventino più gustosi. Si può scegliere la classica marinatura con olio extravergine d'oliva, pepe, limone e rosmarino, ma ci si può sbizzarrire anche con ingredienti più insiti come coriandolo fresco, lime, menta, curry, zenzero e così via. In alternativa, è possibile anche provare a marinare e grigliare il tempeh, che è fatto con semi di soia fermentati.

Verdure Naturalmente quando si tratta di preparare una grigliata vegana non possono mancare le verdure. Oltre ai classici peperoni, zucchine e melanzane, si può puntare anche su vegetali più insoliti da grigliare, come la zucca, le cipolle, i pomodori, gli asparagi, il sedano rapa, i cipollotti. Un'altra protagonista immancabile dei barbecue plant based è la pannocchia, che può essere cotta direttamente intera o divisa in due e una volta pronta spolverata con un pizzico di sale.

Patate Per arricchire una grigliata vegana sono perfette anche le patate al cartoccio cotte tra le braci del barbecue. Questi cibi, cuocendo nell'umidità che producono, restano morbidissimi. Volendo, si possono farcire e arricchire con spezie, formaggi vegani, altre verdure.

Funghi I funghi sono cibi perfetti per i vegani, perché di origine vegetale e ricchi di sostanze benefiche, come sali minerali, fibre, vitamine ed elementi antiossidanti. Inoltre, sono poveri di calorie e grassi. Bisogna solo fare attenzione a non mangiarne quantità eccessive. Gambi e cappelle sode sono ideali da cuocere alla griglia, specie se conditi o lasciati marinare in un'emulsione di olio, limone, aglio ed erbe aromatiche. I funghi possono essere utilizzati anche per preparare degli spiedini, alternati a verdure e formaggi vegani.

Frutta Un'idea insolita per una grigliata vegana? La frutta: esistono, infatti, diverse varietà indicate da grigliare, a cominciare dall'ananas. Ma anche la pesca, la banana e perfino il jackfruit possono regalare sapori insoliti e piacevoli se passati sulla griglia invece di essere consumati a crudo come si fa normalmente.