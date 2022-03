Grasso addominale: alimenti che aiutano a tenerlo sotto controllo

L'eccesso di grasso concentrato nella parte alta del corpo e sull'addome, può rappresentare un serio rischio per la salute, e il malfunzionamento di organi vitali. L'accumulo di grasso viscerale che comprime lo strato di grasso sottocutaneo , infatti, circonda gli organi in profondità nella cavità addominale e aumenta il rischio di malattie croniche, come le patologie cardiache . Tipicamente di natura androide – la cosiddetta conformazione "a mela" – quando fortemente in eccesso, il grasso addominale va a delineare la cosiddetta " obesità addominale " (obesità centrale). Risulta fondamentale per smaltire questa concentrazione adiposa, osservare un regime alimentare specifico e alcune azioni quotidiane efficaci alla perdita di peso , soprattutto sull'addome.

Questo è ovviamente un numero indicativo, in quanto l'esatto fabbisogno calorico (e relativo quantitativo da bruciare) per perdere peso dipende dal livello di attività fisica , dal sesso, dall'età e dalla composizione corporea . In generale, gli esperti in nutrizione consigliano per gli uomini di non scendere mai al di sotto di 1.500 calorie al giorno. Per le donne il minimo è leggermente inferiore, ed è compreso tra le 1.200-1.500 calorie. Essere seguiti da un medico dietologo e/o da un nutrizionista è comunque consigliabile.

Per ridurre la circonferenza addominale , e l'accumulo di grasso toracico, è necessario bruciare più calorie di quelle assunte. Questo deficit calorico è in grado di portare il corpo a fare fronte alle riserve di grasso come fonte di energia . Ciò comporta una riduzione complessiva dei livelli di grasso. Gli esperti consigliano di calcolare un deficit calorico di almeno 500 kcal giornaliere per ottenere risultati soddisfacenti.

Eliminare grasso addominale: alimenti indicati

Per ridurre il grasso addominale sono da privilegiare certi alimenti in sostituzione di altri, come ad esempio: