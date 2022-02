Grano Khorasan: cos'è e benefici

Cos'è il Grano Khorasan? Il grano Khorasan è un tipo di grano duro che appartiene alla specie botanica Triticum turgidum ssp. turanicum, conosciuto comunemente come Kamut (che in realtà è il nome del marchio che ha iniziato a commercializzarlo). Fa parte dei cosiddetti Grani Antichi, in quanto la pianta non ha mai subito nessun tipo di intervento genetico da parte dell'uomo, e preserva le caratteristiche originarie. Questo grano dalle notevoli proprietà benefiche era già conosciuto e coltivato dagli antichi Egizi, anche se la provenienza di questo cereale è di origine Mediorientale. Il grano Khorasan, infatti prende il nome dall'antica regione persiana di Khorasan, Il fusto supera il metro e mezzo di altezza e può raggiungere i 2 metri. La spiga è lunga fino a 15 cm. Il chicco, invece, ha una forma leggermente incurvata ed è circa il doppio come dimensione rispetto a quello del grano tradizionale. Il colore è più scuro e ambrato. .

Sapevate che il Kamut... Sapevate che il grano Khorasan è il ben più noto Kamut? Un grano dalle notevoli proprietà nutrizionali, sono infatti la stessa cosa. "Kamut" infatti non si riferisce ad una varietà di grano, ma ad un marchio statunitense (la International Kamut) che ha iniziato a commercializzare farina di Kamut, pasta di Kamut, come se "Kamut" fosse appunto una specifica varietà di grano. Viene coltivato anche in Italia, in Toscana, Puglia, Abruzzo su tutte le regioni. Fino agli anni Ottanta era un cereale scarsamente conosciuto in Italia. La sua diffusione è legata all'aumento di insorgenza di intolleranze alimentari causate dalla lavorazione dei cibi e dalla modificazione sempre più frequente delle materie prime da parte dell'uomo.