Granchio blu: caratteristiche biologiche, proprietà nutrizionali e come mangiarlo

Il granchio blu, o azzurro, noto anche come granchio reale, è un crostaceo marino appartenente alla Famiglia Portunidae, Genere Callinectes e specie sapidus (C. sapidus). Originario della costa occidentale dell'Oceano Atlantico (ovvero, il versane orientale dei due continenti americani), il granchio blu è oggi presente anche in molte altre zone del Mondo (Mare del Nord, Mediterraneo, Mar Giallo, Mar Baltico, Mar Nero). Il granchio azzurro è oggi al centro di numerosi dibattiti, che riguardano l'impatto negativo che il suo rapido prolificarsi sta avendo nei confronti delle attività commerciali di itticoltura e pesca, soprattutto nelle zone costiere Emiliano-Romagnole e Venete. Ciò detto, non bisogna commettere l'errore di credere che questo animale sia "migrato" spontaneamente; al contrario, come molte altre specie acquatiche, si è diffuso grazie (o per colpa) dell'uomo. Più precisamente, il granchio reale ha navigato all'interno dei serbatoi di acqua zavorra delle grosse navi. Non di meno, come approfondiremo meglio nei prossimi paragrafi, il granchio blu è dotato di ottimo valore gastronomico e nutrizionale. Secondo una visione più sostenibile possibile, anche valutando un prelievo controllato finalizzato al contenimento, il granchio azzurro andrebbe quindi gestito come una risorsa, non semplicemente come "materiale da smaltire". Shutterstock

Com’è fatto il granchio blu? La forma del granchio reale è abbastanza in linea con quella degli altri granchi. Ha 10 zampe, due anteriori con funzione di chela, e due posteriori con funzione natatoria. Il corpo è a forma di ellisse ed è dotato di una caratteristica molto specifica, rispetto ai nostri granchi: due lunghe spine che si protendono lateralmente al carapace. Un'altra caratteristica è il colore che, come dice il nome stesso, ha sfumature azzurro-bluastre. Sotto spiegheremo meglio a cosa sono dovute sul piano biochimico. I granchi blu possono raggiungere una larghezza del carapace di 23 cm, dimensioni che non eguagliabili dai granchi di mare italiani – non parliamo di granseola, ovviamente. Il granchio azzurro è dotato di dimorfismo sessuale. Maschi e femmine si distinguono facilmente per la forma dell'addome (che sarebbe quella sorta di "pinnetta" collocata posteriormente e inferiormente al corpo) e per le differenze di colore delle chele L'addome è lungo e snello nei maschi, e largo e arrotondato nelle femmine mature. Le differenze di colore delle chele sono meno evidenti. Il dito fisso dei maschi è blu, con punte rosse, mentre le femmine hanno una colorazione arancione con punte viola. L'addome della femmina cambia man mano che matura: una femmina immatura ha un addome di forma triangolare, mentre quello di una femmina matura è arrotondato. La tonalità blu del granchio deriva da una serie di pigmenti nel guscio, tra cui l'alfa-crostacianina, che interagisce con un pigmento rosso, e l'astaxantina (un carotenoide), per formare una colorazione blu-verdastra. Quando il granchio è cotto, l'alfa-crostacianina si decompone, lasciando solo l'astaxantina, che conferisce al granchio un colore rosso-arancio brillante . Esistono altre due specie molto simili al granchio azzurro, rispettivamente C. similis e C. ornatus. Attualmente non sono state trovate nei nostri mari.

Come si mangia il granchio blu? Il granchio blu è eccellente e si mangia in tutti i modi. Per prima cosa dobbiamo imparare a pulirlo. Un video tutorial sarebbe senza dubbio più azzeccato, ma noi ci limiteremo a dare le indicazioni fondamentali: Facendo leva con la punta di un piccolo coltello (inserendolo posteriormente), rimuovere la parte superiore del capo (una sorta di "coperchio"); Sempre con la punta del coltellino, rimuovere l'addome (che somiglia a una sorta di "coda"); Togliere le branchie interne e lavare via le interiora; Eventualmente, tagliare in due. Le ricette più comuni in Italia sono: Granchio gratinato al forno: si prepara una panure di pan grattato, aglio, prezzemolo pepe nero, sale e olio – eventualmente poco vino bianco – con la quale si coprirà il corpo del granchio. Dopo aver pre-riscaldato il forno a 180°, si lascia cuocere per 15-20' al massimo;

Granchio fritto: semplicemente infarinato o pastellato, il granchio può essere fritto in olio di arachidi ben caldo (180 °) per circa 3-5' (valutare il colore);

Sugo di granchi, per saltare la pasta o condire una polenta morbida: in un tegame fondo mettere olio EVO e aglio a pezzi grossi. Soffriggere a fiamma media o bassa, delicatamente, e rimuovere l'aglio. Tuffare i granchi, alzare il fuoco e far rosolare, finché non cambiano colore. Sfumare con vino bianco secco. Abbassare il fuoco e far restringere il liquido. Quando è quasi asciutto, aggiungere una passata di pomodoro, o pelati a pezzi, o polpa, o pomodoro fresco. Lasciar restringere per una mezzoretta senza coperchio. Regolare di sale, peperoncino e aggiungere prezzemolo fresco. Il sugo raffreddato e lasciato riposare, poi rigenerato ha note gustative più dolciastre;

Moleche fritte: scaldare l'olio di arachidi a 180° e friggere le moleche, senza farina o pastella; Come ingrediente del sugo allo scoglio o del risotto, può rispettare la stessa ricetta della tradizione italiana che solitamente usa i granchi nostrani. Le ricette più popolari in America, zona autoctona del granchio blu, sono: Crab-cake : una sorta di frittella di polpa di granchio, che però può essere preparata in vari modi. È composta da polpa di granchio e vari altri ingredienti, come pangrattato, maionese, senape (anche in polvere), uova e condimenti vari (erbe, pepe nero ecc.). Viene quindi saltata in padella, cotta al forno, grigliata o fritta;

: una sorta di frittella di polpa di granchio, che però può essere preparata in vari modi. È composta da polpa di granchio e vari altri ingredienti, come pangrattato, maionese, senape (anche in polvere), uova e condimenti vari (erbe, pepe nero ecc.). Viene quindi saltata in padella, cotta al forno, grigliata o fritta; She-crab soupe : è una zuppa ricca, simile alla bisque, fatta di latte o panna, polpa e brodo di granchio, uova di granchio e una piccola quantità di sherry secco, aggiunto mentre viene impiattata. Può essere addensata sia mediante riduzione al calore, sia con una purea di riso lesso; può anche includere condimenti come macis, scalogno o cipolla;

: è una zuppa ricca, simile alla bisque, fatta di latte o panna, polpa e brodo di granchio, e una piccola quantità di sherry secco, aggiunto mentre viene impiattata. Può essere addensata sia mediante riduzione al calore, sia con una purea di riso lesso; può anche includere condimenti come macis, scalogno o cipolla; Fried Soft-Shell Crab: che corrisponde alle nostre moleche fritte.

Proprietà nutrizionali del granchio blu Il granchio azzurro ha un eccellente profilo nutrizionale. È ricco di proteine ad alto valore biologico (18,1 g / 100 g di parte edibile), il che lo rende potenzialmente utile nel soddisfare la necessità fisiologica di amminoacidi essenziali. Questa richiesta sappiamo essere maggiore nei soggetti in accrescimento, nelle donne incinta e nelle nutrici, negli anziani e, soprattutto, negli sportivi. La frazione di grassi è invece molto ridotta (1,08 g / 100 g di parte edibile). Si evince, tuttavia, un livello di colesterolo non trascurabile. Potremmo quindi considerare questo crostaceo un alimento poco idoneo all'alimentazione ordinaria di chi soffre di ipercolesterolemia – semplicemente a scopo cautelativo – ma senza controindicazioni nella dieta dei soggetti normo-lipidemici. I carboidrati sono presenti in tracce. Le calorie totali del granchio reale sono decisamente contenute (87 kcal / 100 g di parte edibile). Può essere considerato un alimento a bassa densità energetica e, pertanto, ottimo nel contesto di una dieta ipocalorica dimagrante. Si tratta di un prodotto ricco di alcune vitamine (soprattutto B1 0,08 mg/100 g, PP 2,7 mg/100 g ecc., e, vit. A 5 IU) e certi minerali (calcio 84 mg/100 g, fosforo 229 mg/100 g, potassio 329 mg/100 g, sodio 293 mg/100 g, zinco 3,54 mg/100 g, selenio 37,4 mg/100 g ecc.), contribuendo così al raggiungimento dei relativi fabbisogni nutrizionali. FONTE: U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE.

Come si comporta il granchio blu? Pur essendo un animale per noi "alieno", il granchio reale è abbastanza simile a quelli che già occupano le nicchie biologiche marittime della nostra penisola, con molti dei quali condivide parte della biologia - Infraordine (Brachyura), Sezione (Eubrachyura), Sottosezione (Heterotremata) e Superfamiglia (Portunoidea). "Simile", tuttavia, non significa "uguale". Sono proprio le piccole differenze con le specie autoctone, combinate all'insufficienza dei suoi predatori naturali e all'abbondanza di cibo, a denotargli una maggior prolificità. Il granchio blu si nutre voracemente di molte creature, vive o morte, tra le quali anche uova, avannotti e larve di molluschi. Per questo non è ben visto dagli allevatori di vongole, sui quali allevamenti sembra stia impattando negativamente. Rispetto ad altre specie di granchio marino, tollera bassi gradi di salinità, e risale i corsi fluviali. Ne sono stati trovati numerosi esemplari a molti chilometri nell'entroterra. Abbastanza veloce, dal carattere "scomodo" e, al bisogno, dotato di una certa aggressività, non teme di usare le sue potenti chele per cacciare e difendersi; è perfino in grado di danneggiare le reti da pesca più leggere. Ma, tranquilli, non si tratta di una creatura demoniaca; di fronte all'essere umano tende comunque a scappare, a meno che non venga agguantato o calpestato.

Riflessioni di ecologia e sostenibilità: l’allarmismo non serve a nulla! A dispetto di quanto diffondano i principali canali di (dis-) informazione, in Italia questo animale è presente da oltre 70 anni. Ad oggi stiamo semplicemente assistendo a un boom demografico, dovuto a fattori che ignoriamo o che preferiamo non considerare – come l'aumento delle temperature, la pesca intensiva, lo snaturamento delle nicchie biologiche ecc. Alieno, infestante, nocivo; sono solo tre degli aggettivi attribuiti a questo crostaceo. È innegabile che la sua presenza stia sconvolgendo gli equilibri dell'allevamento e della pesca ma, comunque la si voglia vedere, la sua presenza è dovuta all'intervento umano, e di questo bisogna prendere atto. Dopotutto, molte altre creature subacquee di acqua dolce e salata sono state importate nel nostro Paese, volontariamente (immissione diretta) o anche no (attraverso le navi mercantili, con l'apertura di alvei artificiali navigabili ecc.). La lista è talmente lunga che bisognerebbe dedicarle un intero articolo; anzi, un intero libro. Lo Sapevi che… Gran parte delle specie ittiche che popolano le nostre acque interne e salmastre non è autoctona? Dai più recenti Gambero della Luisiana, Brema, Pesce Siluro, Luccio Perca, Temolo Russo e Pesce Gatto Americano, ai ben più antichi Pesce Gatto "nostrano", Black Bass, Amur, Trota Iridea e perfino Carassio e Carpa. Non solo. Anche i nostri mari (circostanti l'Italia, quindi una parte del Mediterraneo) sono colonizzati da specie che, un tempo, erano assenti o rarissime. Non parliamo semplicemente di organismi entrati dallo stretto di Gibilterra, ma anche di pesci e molluschi passati dallo Stretto di Suez come il Lion Fish (pesce scorpione), oppure molluschi entrati allo stesso modo del granchio blu, ad esempio i grossi lumaconi di scoglio e l'ostrica americana. È peraltro interessante notare come alcune di queste creature aliene abbiano partecipato brillantemente a sostenere l'economia italiana. Ad esempio, proprio la vongola filippina – che, quasi tutti, chiamano erroneamente "verace" – non è italiana e venne importata dalla lontana Asia. Ironicamente, si tratta proprio della specie maggiormente danneggiata dalla proliferazione del granchio blu. Piuttosto che andare nel panico, sarebbe molto più sensato e proficuo sensibilizzare la popolazione al suo consumo e trovarne quindi un impiego commerciale, in attesa che ancora una volta l'ecosistema trovi il suo equilibrio.