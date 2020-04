Gonfiore intestinale - Dieta e integratori

Dieta per il gonfiore intestinale

La dieta per il gonfiore intestinale è un regime alimentare che elimina periodicamente o definitivamente la molecola nutrizionale o l'alimento responsabile dei gas in eccesso.

Prima di entrare nel dettaglio, ricordiamo che la componente psico-somatica del soggetto SPESSO rappresenta un fattore determinante nella manifestazione di disturbi gastro-intestinali; essa interviene sia in maniera acuta che cronica.

La psico-somatica indotta dallo stress acuto (quindi di natura adrenergica - catecolamine) scatena in maniera più o meno intensa una serie di reazioni enteriche tra le quali il gonfiore intestinale accompagnato da meteorismo e diarrea; inoltre, lo stress cronico può incidere sull'eziopatogenesi della sindrome da intestino irritabile. Non da meno l'autosuggestione: la convinzione che un alimento possa dare origine a gonfiore addominale molto spesso rappresenta il fattore principale di innesco del sintomo.

Detto questo, passiamo in rassegna le malattie che più frequentemente danno origine al gonfiore intestinale:

Intolleranze: le più comuni sono al glutine (celiachia) ed al lattosio. Essere intolleranti al glutine include molto spesso reazioni intestinali di rilevante entità; come se non bastasse, la celiachia protratta provoca una modifica strutturale della mucosa intestinale che si infiamma, si gonfia e perde buona parte della capacità di assorbimento a causa dell'appiattimento dei villi. Tutto ciò indebolisce l'intestino e ne determina l'alterazione funzionale.

L'intolleranza al lattosio è meno complessa; essa è provocata dalla mancanza dell'enzima lattasi (di solito presente sull'orletto a spazzola degli enterociti) che consente ai batteri intestinali di utilizzare il lattosio per la loro fermentazione. La gravità dei sintomi dipende dalla concentrazione di lattasi intestinale e dalla quantità di lattosio introdotto.

La dieta per il gonfiore intestinale indotto dalle intolleranze prevede l'identificazione del nutriente (o dell'alimento) responsabile e la sua eliminazione dal regime alimentare.

In entrambi i casi la dieta di esclusione, più o meno restrittiva in base al livello di tolleranza individuale, costituisce il trattamento d'elezione. Tali diete si basano rispettivamente sull'esclusione degli alimenti contenenti glutine e di quelli ricchi in lattosio.

Gastroenterite batterica, virale e peritonite: sono malattie causate dall'infezione di agenti patogeni e loro tossine. Rappresentano una vasta gamma di patologie differenti ma che generalmente si accomunano per la sintomatologia (più o meno acuta) di tipo enterico: nausea, vomito, tensione intestinale, gonfiore, meteorismo e diarrea. La scelta della dieta può essere complessa e dipende da numerosi fattori che devono essere valutati dal relativo specialista curante.

Ostruzione intestinale: può essere causata da diversi fattori; l'unica terapia è la rimozione del tappo che limita l'avanzamento fecale e induce la fermentazione batterica. In chiave preventiva, è opportuno mantenere un buon apporto di fibra ed un buon livello di idratazione, che garantiscono la giusta consistenza alle feci.

Sindrome da intestino irritabile: è un disturbo piuttosto vago ma diffuso. Non determina l'aumento del rischio di tumore e non è di origine infiammatoria. Per curarla, si consiglia di organizzare il frazionamento dei pasti e bilanciare l'alimentazione regolando l'apporto di fibra alimentare, probiotici e prebiotici; in questo modo è possibile promuovere il giusto ritmo dell'intestino.

Calcolosi alla cistifellea: è una malattia che a volte provoca l'alterazione del riversamento biliare nell'intestino. Spesso provoca una difficoltà di digestione dei lipidi verosimilmente responsabile dell'aumento gassoso; la dieta per la calcolosi alla cistifellea prevede il mantenimento di una porzione lipidica intorno al 25% delle calorie totali e prevalentemente di tipo polinsaturo (si consiglia di utilizzare olio extravergine d'oliva per la sua caratteristica di emulsionante).