Gli utensili da cucina neri possono essere pericolosi?

Gli utensili di plastica nera fanno male alla salute? In cucina si trovano utensili di tutti i colori ma quelli neri sono particolarmente in voga, anche perché stanno bene anche se esposti. Tuttavia secondo una recente ricerca potrebbero essere pericolosi per la salute perché ricchi di elementi chimici nocivi.

Perché sarebbero pericolosi? Gli utensili da cucina neri sono fatti quasi sempre di plastica riciclata, proveniente da parti di elettrodomestici non più utilizzati, come ad esempio la copertura delle televisioni. Secondo una nuova ricerca condotta da Megan Liu di Toxic-Free Future e pubblicata su Health, la plastica scura di questo tipo potrebbe però essere pericolosa perché trattata con ritardanti di fiamma usati proprio nell'industria elettronica. Anche se per essere trasformata da parte di un elettrodomestico a utensile da cucina la plastica scusa subisce una lavorazione specifica, questa non sarebbe sufficiente per eliminare tutti i composti chimici presenti all'origine, che possono portare a conseguenze molto nocivi per la salute, come l'aumento della possibilità di sviluppare il cancro o disfunzioni endocrine.

Come si è svolto lo studio e cosa è emerso? Per arrivare a questa conclusione, gli studiosi hanno analizzato 203 oggetti neri presenti in casa, dagli usi più disparati. Nella ricerca sono finiti giocattoli per bambini, contenitori per il sushi, mestoli, spatole e altri utensili che si trovano in cucina. In ognuno di loro è stata ricercata la presenza di tracce di bromo. I prodotti sui quali sono risultati presenti più di 50 parti di milione di bromo sono stati sottoposti a un ulteriore test per verificare se ci fossero elementi chimici ritardanti di fiamma bromurati e organofosfati, usati nell'industria elettronica. I ricercatori hanno scoperto che l'85% dei prodotti analizzati conteneva sostanze chimiche ignifughe, mentre il 65% conteneva una miscela di entrambe le classi di ritardanti di fiamma. Particolarmente presente un tipo di bromo ritardante di fiamma vietato dal 2021. Secondo gli studiosi che hanno condotto la ricerca, questa presenza si spiegherebbe con il fatto che durante il processo di riciclo che precede la realizzazione degli utensili non viene separata la plastica normale da quella trattata in precedenza con il bromo ritardante di fiamma.