Gli alimenti che peggiorano i sintomi dell'influenza

Quando l'influenza peggiora a tavola

C'è poco di frustrante come rannicchiarsi sul divano in un nido di coperte e fazzoletti usati, sapendo che non c'è niente che puoi fare per mitigare la tua miseria - o è lì? Il sollievo può venire da un angolo inaspettato. Stranamente, alcuni alimenti possono peggiorare i sintomi dell'influenza senza che tu te ne accorga. I tuoi amati maccheroni e formaggio potrebbero averti tradito nel momento del bisogno.

"L'influenza rende spesso difficile il consumo di cibo in quanto i sintomi dell'influenza possono causare nausea o sintomi gastrointestinali" , dice a Bustle Kacie Vavrek RDLD, dietista presso l'Ohio State University Wexner Medical Center . "La nausea può diminuire il desiderio di mangiare e sintomi [gastrointestinali] come vomito e diarrea possono essere attivati ​​se il cibo viene consumato troppo presto".

Il vecchio adagio "nutrire un raffreddore, morire di fame una febbre" non regge nel pensiero medico moderno. Secondo Scientific American , l'idea in passato era che mangiare ti riscalderà durante un "raffreddore", mentre il digiuno raffredda la febbre. Mangiare cibi ricchi di nutrienti, tuttavia, è utile indipendentemente dal tipo di malattia che hai preso. In effetti, è particolarmente importante quando hai la febbre.

Ma non tutto il cibo è così utile. Quando hai l'influenza, potresti voler seguire una dieta costante a base di gelato, pane tostato e latte al cioccolato, ma i cibi consolatori non ti aiuteranno necessariamente a stare meglio. Infatti, come dice Vavrek a Bustle, probabilmente dovresti evitare i tuoi cibi consolatori preferiti, "poiché potresti sviluppare antipatia per questi cibi se li consumi quando sei nauseato". Più si conosce.