Gli alimenti che aiutano il sistema immunitario

Viviamo in contatto continuo con microrganismi patogeni, o potenzialmente tali che tentano di colonizzarci. Normalmente non ci ammaliamo, o solo raramente, grazie al sistema immunitario che permette al nostro organismo di difendersi dalle aggressioni esterne, riconoscendo ed eliminando gli agenti patogeni, gli allergeni o agenti tossici. Avere un sistema immunitario che funziona in maniera efficiente significa godere di una maggiore protezione ed essere esposti ad un minor rischio di sviluppare malattie. Questo sistema complesso e integrato di difesa, ha bisogno di energia a sufficienza, ma anche di nutrienti specifici. Una dieta sbilanciata, monotona, troppo ricca in calorie, unita a scarsa attività fisica, può rendere meno efficiente la risposta immunitaria. Ad ammalarsi più spesso sono infatti sia i soggetti malnutriti, a causa della restrizione calorica che, sia i soggetti obesi, nei quali l'eccesso di intake alimentare induce un processo di infiammazione. In entrambi i casi, alla lunga, si può avere una compromissione del sistema immunitario. Questo protegge il nostro organismo attraverso due diversi meccanismi coordinati fra di loro: l'immunità aspecifica o innata, presente sin dalla nascita, che costituisce la prima linea di difesa contro gli agenti esterni, anche prima dell'esposizione ad essi. Si avvale di strutture e tessuti come la pelle, le mucose dei bronchi e intestino. Le cellule immunitarie coinvolte in questo tipo di risposta agiscono prontamente ma con una specificità limitata. Esse sono i macrofagi, i neutrofili, gli eosinofili, i basofili, i mastociti, le cellule natural killer e le cellule dendritiche;

presente sin dalla nascita, che costituisce la prima linea di difesa contro gli agenti esterni, anche prima dell'esposizione ad essi. Si avvale di strutture e tessuti come la pelle, le mucose dei bronchi e intestino. Le cellule immunitarie coinvolte in questo tipo di risposta agiscono prontamente ma con una specificità limitata. Esse sono i macrofagi, i neutrofili, gli eosinofili, i basofili, i mastociti, le cellule natural killer e le cellule dendritiche; l'immunità specifica o acquisita ha un meccanismo d'azione generalmente ritardato rispetto alle cellule del sistema immunitario innato. si attiva nel momento in cui il corpo viene a contatto con un antigene (virus, batterio, vaccino) e solo in quel momento viene indotta la produzione di linfociti T e B. Queste cellule restano per anni in circolo e conservano una memoria di quello specifico antigene, cosicché se lo stesso patogeno entra in contatto con il nostro organismo, questo lo riconosce e produce celermente anticorpi specifici.

Come sosteniamo il sistema immunitario a tavola? Il modo per prevenire le malattie è quello di soddisfare il fabbisogno nutrizionale necessario al sistema immunitario. Per questo, dobbiamo scegliere frutta e verdura di stagione, ricche di fibre e antiossidanti. Vanno preferibilmente mangiate crude, perché in questo modo si preservano le proprietà nutrizionali; invece la cottura, soprattutto se prolungata, potrebbe modificarne la concentrazione e il valore nutrizionale. Attenzione ad un eccesso di zuccheri e sale. Se vogliamo potenziare le difese immunitarie, come merenda di adulti e bambini, meglio optare per frutta, frutta secca o yogurt. I pasti principali vanno costruiti secondo il modello suggerito dal Piatto del Mangiar Sano, della Harvard TH Chan School of Public Health, che ci aiuta a costruire un piatto sano e bilanciato. Sulla base di questo schema, metà piatto è dedicato a ortaggi e frutta, un quarto deve essere rappresentato da cereali integrali. Sono sconsigliati quelli raffinati, che possono indurre uno stato di infiammazione a causa della più alta risposta insulinica. L'altro quarto del piatto deve essere composto da proteine sane come carni bianche, legumi, uova e pesci grassi ricchi di omega 3.