Gli agrumi provocano acidità di stomaco?

Quando mangiare gli agrumi per evitare problemi gastrici?

Consumare agrumi ed evitare problemi di stomaco è certamente possibile, basta consumare pompelmi, arance e limoni nel modo giusto e nei momenti della giornata più idonei.

Ideali se accompagnati da cereali integrali o proteine vegetali che ne riducono l'acidità. Meglio consumarli come spuntino o a colazione, ma non a stomaco vuoto, e comunque non in quantità eccessive.

Ma quando consumare gli agrumi? Prendiamo in prestito un noto detto popolare: "l'arancia la mattina è oro, il pomeriggio è argento, la sera è piombo", ossia, meglio consumare gli agrumi a colazione, ma non a stomaco vuoto, non molto indicati dopo i pasti e sconsigliati a cena, perché aumenta l'acidità di stomaco che contribuisce a rendere difficoltosa la digestione.