Ginger shot: cos'è, ricetta, proprietà e controindicazioni

Il Ginger shot , ossia una bevanda bevuta in pochi sorsi (shot: bicchierino) può essere un rimedio naturale e salutare per contrastare i sintomi dell'influenza stagionale, ma anche per combattere nausee gravidiche e sostenre il sistema immunitario come se fosse un vero e proprio booster per l'organismo. Si prepara con solo tre ingredienti: zenzero , miele e limone , al quale si possono aggiungere anche cannella o chiodi di garofano , ma anche succo di mela .

Basterebbero due o tre sorsi di ginger shot per proteggere il nostro organismo dalle insidie stagionali. Un concentrato di benessere che, soprattutto grazie alla presenza dell'ingrediente principale, lo zenzero, vanta proprietà antinfiammatorie , antinausea, e antitrombotico . La ricetta di questa che pare essere una pozione benefica arriva dall'Oriente, e viene assunto quasi come rimedio fitoterapico . Si beve generalmente al mattino, a colazione , o in caso di bisogno, come in gravidanza o in assunzione di alcuni farmaci (come i chemioterapici ).

Proprietà del ginger shot

Il giner shot ha un sapore molto deciso, per questa ragione non tutti riescono a berlo nonostante la quantità esigua di bevanda da consumare. Ciò deriva dall' aroma forte della radice di zenzero che contiene alcuni principi attivi, quali in particolare Gingeroli e Shogaoli, che sono in realtà i promotori di benessere di questo rizoma sempre più utilizzato in campo fitoterapico ma anche in cucina. E' proprio grazie al suo sapore incisivo, quasi piccante, che lo zenzero è in grado di contrastare nausea e vomito e alleviare i disturbi intestinali. I Gingeroli e Shogaoli sarebbero in grado di aumentare la produzione di succhi gastrici e degli acidi biliari e di favorire in questo modo la digestione. Non solo, la combinazione dello zenzero con limone e miele, fa si che in pochi sorsi ci sia una concentrazione di proprietà altamente benefiche, come un forte effetto lenitivo e decongestionante. Il miele, inoltre, esercita un' azione antibatterica, antinfiammatoria, e colagoga. Il limone, ricco di vitamina C, contribuisce all'azione disinfettante e detox dell'organismo.