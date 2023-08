Il gelato può sostituire un pasto?

A livello calorico, quindi considerando il solo apporto energetico, possiamo notare che le calorie apportate da un gelato sono simili a quelle di un pasto completo, all'interno di un regime alimentare bilanciato di 1600 Kcal. Un gelato ha 400-500 Kcal. Tuttavia le Kcal non rappresentano l'unico fattore da considerare quando si parla di pasto equilibrato dal punto di vista nutrizionale che invece, deve contemplare anche grassi, zuccheri, proteine, fibra, micronutrienti.

Il gelato, rispetto ad un pasto completo, ha un elevato quantitativo di zuccheri e grassi mentre sotto il profilo proteico e di sali minerali, fibre e macronutrienti è decisamente carente, e non paragonabili a quelli apportati da verdure, cereali (specie se integrali) carne, pesce, uova.

Indice glicemico: meglio l'insalata

I carboidrati contenuti nel gelato sono per la maggior parte zuccheri semplici, ossia ciò che causa il picco glicemico, cioè un aumento repentino di zuccheri nel sangue, e che ha come conseguenza la secrezione da parte del pancreas di una quantità elevata d'insulina che porta le cellule a usare i carboidrati come fonte energetica. In questo caso, il potere saziante è minimo rispetto a quello di un pasto completo.