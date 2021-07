Gelato e Frozen Yogurt: Qual è Meglio?

Introduzione Nel confronto tra gelato e yogurt gelato, si è portati a ritenere più salutare la seconda alternativa. Ciò è dovuto, molto spesso, al marketing. Lo yogurt gelato e il gelato, compresi la loro nutrizione e gli ingredienti, sono per certi aspetti simili, tuttavia, sebbene il frozen yogurt vanti un discreto contenuto di probiotici e un basso livello di grassi, potrebbe in alcuni casi essere ricco di zuccheri e di calorie. I due alimenti condividono due ingredienti principali: latticini e zucchero. Entrambi contengono anche aromi o altri ingredienti vorticosi. A differenza del gelato, lo yogurt gelato incorpora latte pastorizzato o yogurt. Il contenuto di grasso del latte determina in gran parte la quantità complessiva di grasso nel prodotto finale. La panna, invece, viene tipicamente utilizzata come base per il gelato. L'aria viene incorporata nel gelato durante il processo di zangolatura e possono essere aggiunti anche tuorli d'uovo.

Gelato e Frozen Yogurt Due differenti processi di lavorazione distinguono il gelato dal frozen gelato. Per fare il gelato, la panna viene lavorata con lo zucchero, agli aromi e talvolta ai tuorli d'uovo fino a quando il composto non è congelato. Viene anche misurata la quantità di aria incorporata, poiché aiuta a conferire una consistenza soffice. Per fare lo yogurt gelato, il latte e lo zucchero vengono riscaldati insieme, quindi vengono aggiunte colture batteriche attive prima che si raffreddi e fermentano. Mentre la miscela si congela, l'aria viene incorporata per creare una consistenza più liscia. Vale la pena notare che le colture batteriche benefiche dello yogurt congelato possono essere uccise durante la produzione nella fase di pastorizzazione o congelamento.

Contenuto di Grassi Il gelato dovrebbe contenere almeno il 10% di grasso del latte per essere considerato gelato. Tuttavia, alcuni gelati possono contenere fino al 25% di grassi del latte. Viene utilizzata la panna come base, che rappresenta la principale fonte lipidca del gelato. Il grasso nello yogurt gelato proviene invece dal latte fermentato. Lo yogurt gelato intero contiene in genere il 3-6% di grassi del latte, mentre lo yogurt gelato magro contiene il 2-4% Lo sapevi che i probiotici... Per coltivare il latte per la preparazione dello yogurt gelato, il latte pastorizzato viene fermentato con un batterio amico dell'intestino, tipicamente Lactobacillus bulgaricus o Streptococcus thermophilus. A differenza del termine "gelato", il termine "frozen yogurt" non prevede un disciplinare, quindi non c'è alcun obbligo in merito alla quantità di yogurt che dovrebbe essere presente nel prodotto finale. A differenza dello yogurt gelato, il gelato non è fatto con prodotti a base di latte fermentato.

Valori nutrizionali a confronto Quando si tratta di nutrizione, il gelato e lo yogurt gelato variano maggiormente in base al loro contenuto di grassi e zuccheri. Entrambi gli alimenti risultano buone fonti di calcio, importante per la salute delle ossa, dei muscoli e del cuore. Lo yogurt gelato contiene il 7% del valore giornaliero (DV) e il gelato contiene l'8% del DV in una porzione. Vale anche la pena notare che sia il gelato che lo yogurt gelato contengono modeste calorie e zucchero. Una dieta ricca di zuccheri aggiunti può nuocere alla salute, aumentando il rischio di obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiache e steatosi epatica. E' quindi consigliato non eccedere nelle porzioni e nella frequenza di consumo di questi alimenti, soprattutto se prodotti industrialmente. Gelato alla Vaniglia Frozen Yogurt Peso 67 grammi 87 grammi Calorie 140 111 Carboidrati 16 grammi 19 grammi Grasso 7 grammi 3 grammi Proteina 3 grammi 3 grammi Colesterolo 10% del Valore Giornaliero (DV) 7,5% di DV Calcio 8% del DV 7% di DV Potassio 3% di DV 3% di DV Fosforo 6% di DV 6% di DV

Benefici del gelato e del frozen yogurt Il gelato e lo yogurt gelato sono entrambi freschi e golosi. La raccomandazione dei nutrizionisti è sempre quella di consumarne con modernazione. Entrambi apporteranno benefici in quanto ricchi di calcio e proteine, ​​tuttavia il contenuto di zuccheri aggiunti andrebbe drasticamente limitato. Tra le proprietà salutari del frozen yogurt c'è la salute intestinale: l'utilizzo di colture batteriche attive per fermentare il latte utiizzato nella produzione dello yogurt gelato contribuiscono alla flora batterica intestinale. Lo yogurt probiotico, inoltre, aiuta a ridurre il colesterolo totale e LDL (cattivo). Va sottolineato, però, che lo yogurt gelato potrebbe non avere gli stessi benefici probiotici dello yogurt non congelato, poiché non tutte le colture vive di yogurt congelato possono sopravvivere al processo di congelamento. Pertanto, è importante leggere l'etichetta per scoprire se lo yogurt gelato che stai considerando contiene fermenti vivi. Se stai cercando lo yogurt gelato esclusivamente per i suoi benefici probiotici, potrebbe essere meglio mangiare yogurt normale Un altro potenziale vantaggio dello yogurt gelato è il suo contenuto di lattosio inferiore rispetto al gelato. Il processo di fermentazione dello yogurt gelato può ridurre la quantità di lattosio nel prodotto finale. Per questo motivo, le persone con intolleranza al lattosio possono digerire lo yogurt gelato meglio del gelato