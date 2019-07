Il gelato fatto in casa ha tutto un altro sapore e un'altra genuinità. Si può fare con la frutta che si preferisce, con gli ingredienti di migliore qualità. E vuoi mettere la soddisfazione di servire un gelato fatto con le tue mani, o meglio, con la tua gelatiera? Questo elettrodomestico, ancora non molto diffuso nelle case o spesso riposto in credenza e mai utilizzato, è in realtà uno strumento prezioso. Permette di realizzare un gelato genuino, di sperimentare nuovi gusti, di andare incontro a chi ha particolari allergie ed intolleranze e, in gelateria, potrebbe riscontrare alcune difficoltà.

Tipi di gelatiera

Sul mercato si trovano 2 tipi di gelatiera: c'è il modello cosiddetto auto-refrigerante e quello con pre-raffreddamento. La prima tipologia si refrigera automaticamente, ossia è dotata di un sistema di congelamento che entra in funzione quando si attacca la spina alla presa di corrente. La seconda, invece, è caratterizzata da un recipiente che contiene liquido refrigerante che va tenuto in freezer per un minimo di 24 ore prima di poter procedere alla lavorazione del gelato. Generalmente, le gelatiere auto-refrigeranti sono consigliate a coloro che fanno spesso il gelato in casa e che vogliono realizzare anche più gusti nel giro di poche ore. Le gelatiere con pre-raffreddamento, invece, sono suggerite a chi si vuole divertire soltanto qualche volta a fare il gelato in casa e a chi vuole spendere una cifra inferiore. Ecco di seguito alcuni modelli di gelatiera da poter acquistare online.

Gelatiera a raffreddamento integrato

(fonte: Photo Courtesy)

H.Koenig propone una gelatiera semplice da utilizzare e in grado di preparare gelati e sorbetti artigianali in 20-40 minuti al massimo. Dotata di schermo digitale e di recipiente removibile in alluminio, la gelatiera mantiene i gelati a temperatura perfetta grazie alla capacità di raffreddamento integrato. Si versano gli ingredienti nel recipiente, si preme il tasto di avviamento e la gelatiera farà tutto il resto.

Gelatiera e Yogurtiera con compressore auto-refrigerante

(fonte: Photo Courtesy)

Per un gelato morbido e cremoso o per un golosissimo yogurt, c'è la gelatiera Elisa di Springlane Kitchen. Non eccessivamente ingombrante, ma perfetta per realizzare gelati e yogurt ottimi in soli 45 minuti. La gelatiera e macchina per lo yogurt permette di scegliere tra 4 programmi per realizzare gelato cremoso, yogurt, raffreddamento e miscelazione. Elisa è dotata di un compressore integrato, prepara il gelato nell'apposito cestello senza pre-raffreddamento grazie al suo compressore auto refrigerante.

Gelatiera economica

(fonte: Photo Courtesy)

Ecco, infine, una gelatiera economica con sistema di pre-raffreddamento. Si tratta di Aicok macchina per gelati, sorbetti e frozen yogurt. Un elettrodomestico semplice da utilizzare e consigliato per realizzare in poche mosse gelati home made. La gelatiera ha al suo interno un contenitore che va posto in congelatore a -18 gradi per 12 ore prima dell'uso. Una volta congelato completamente, basterà reinserire il contenitore nella gelatiera, impostare il timer, aggiungere gli ingredienti e azionare il motore. Il gelato sarà pronto in 20-30 minuti.