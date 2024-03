Questo elettrodomestico, ancora non molto diffuso nelle case o spesso riposto in credenza e mai utilizzato, è in realtà uno strumento prezioso. Permette di realizzare un gelato genuino, di sperimentare nuovi gusti, di andare incontro a chi ha particolari allergie ed intolleranze e, in gelateria, potrebbe riscontrare alcune difficoltà. E allora ecco come scegliere la miglior gelatiera per la tua estate.

Con questo apparecchio, avrai la possibilità di preparare il tuo gelato fresco fatto in casa , usando ingredienti selezionati da te. Questo non solo ti permette di avere un controllo totale sugli ingredienti utilizzati, ma ti consente anche di personalizzare i gusti secondo i tuoi desideri: potrai creare combinazioni uniche e audaci di sapori, che difficilmente troveresti nei negozi.

Gelatiere a confronto

Ecco di seguito alcuni modelli di gelatiera da poter acquistare online: una selezione delle gelatiere più vendute e meglio recensite su Amazon, con un confronto su prezzi e funzionalità.

Gelatiera a raffreddamento integrato

H.Koenig propone una gelatiera semplice da utilizzare e in grado di preparare gelati e sorbetti artigianali in 20-40 minuti al massimo. Dotata di schermo digitale e di recipiente removibile in alluminio, la gelatiera mantiene i gelati a temperatura perfetta grazie alla capacità di raffreddamento integrato. Si versano gli ingredienti nel recipiente, si preme il tasto di avviamento e la gelatiera farà tutto il resto.

Gelatiera Vpcok Direct

Questa gelatiera è dotata un cestello dalla grande capacità, 1.5 L. E' facile da utilizzare e da pulire, molto silenziosa. Ha un coperchio trasparente con foro per inserire ingredienti ed è a basso consumo, solo 12W. Vi farà ruscire ad ottenere un buon gelato in circa 20 minuti.

Gelatiera e Yogurtiera 2 in 1

Per un gelato morbido e cremoso o per un golosissimo yogurt, c'è la gelatiera Klarstein Yo & Yummy. Non eccessivamente ingombrante, ma perfetta per realizzare gelati e yogurt ottimi in soli 45 minuti. La gelatiera e yogurtiera 2 in 1 per gelati e yogurt funziona senza preraffreddamento: avrete gelati freschi, pronti in 5-60 minuti senza preraffreddare il contenitore o gli ingredienti: Mescola il latte a 42 °C per un periodo compreso tra 4 e 24 ore, trasformandolo in fresco yogurt.

Gelatiera economica

Una gelatiera economica con sistema di pre-raffreddamento. Si tratta di Beper macchina per gelati, sorbetti e frozen yogurt. Un elettrodomestico semplice da utilizzare e consigliato per realizzare in poche mosse gelati home made. La gelatiera ha al suo interno un contenitore che va posto in congelatore a -18 gradi per 12 ore prima dell'uso. Una volta congelato completamente, basterà reinserire il contenitore nella gelatiera, impostare il timer, aggiungere gli ingredienti e azionare il motore. Il gelato sarà pronto in 20-30 minuti.

Ninja CREAMi Gelatiera

Crea e personalizza deliziosi dessert fatti in casa con 7 programmi preimpostati per gelati, frullati, sorbetti, smoothie bowl, gelati leggeri e molto altro. Prepara fino a 1,4 litri di gelato o 3 gusti diversi alla volta per soddisfare tutti. Vasetti lavabili in lavastoviglie e parti rimovibili per una facile pulizia.

Gelatiera Autorefrigerante Musso Mini 4080

Completamente automatica: è sufficiente ruotare il timer e pigiare il tasto di raffreddamento. Si pulisce facilmente con spatola, cestello, parti in acciaio inox. 100% MADE IN ITALY: prepara 750 g. di ottimo gelato in 15/20 minuti, ma anche sorbetti, granite, frozen yogurt.

Ariete Ice Cream Maker Party Time

Grazie alla ciotola da 1,5 L le quantità non sono più un problema e puoi preparare gelati per tutta la famiglia e amici. La macchina per fare il gelato dispone di un cestello a doppio isolamento rimovibile con liquido refrigerante ed è in alluminio; inclusa spatola di miscelazione e piedini antiscivolo. Bisogna pre-refrigerare il cestello 24 ore prima.

Cuisinart ICE30BCE Gelatiera

Dotata di grande serbatoio per stoccaggio a freddo e di miscelatore speciale per la refrigerazione, è idelae per la preparazione di gelato o sorbetto in una ventina di minuti. Esce un gelato cremosissimo ma è un po' rumorosa.

H.Koenig HF180 Macchina per Gelati e Sorbetti

Capienza 1 litro per questa gelatiera dotata di vaschetta estraibile in acciaio inox; funzione tenuta a freddo e funzione refrigerazione.

Duronic IM540 Macchina per gelati

L'IM540 viene fornita con una ciotola che deve essere riposta nel congelatore prima dell'uso; Basta metterla in freezer la sera prima e sarà pronta per l'uso il giorno successivo. Sono incluse istruzioni facili da seguire che guidano l'utente su come utilizzare la macchina. Una volta aggiunti gli ingredienti, occorrono 15-30 minuti di mantecazione fino a ottenere un gelato perfettamente liscio e cremoso.