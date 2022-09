Gastroenterite: cause, sintomi, cura e prevenzione

La diagnosi di gastroenterite INFETTIVA non esclude la presenza concomitante di altre sofferenze intestinali ( malattie infiammatorie : colite ulcerosa , morbo di Crohn , sindrome del colon irritabile ecc., o sofferenze provocate dall'assunzione di farmaci e/o alcolici ), ma si differenzia da esse in virtù delle diverse cause specifiche (agenti patogeni).

Se è presente febbre , molto probabilmente si tratta di un'infezione batterica, ma non tutti questi patogeni tendono ad alzarla in maniera rilevante. Si manifestano spesso anche debolezza fisica e mentale, e sangue e/o muco nella diarrea . Talvolta, tuttavia, la diarrea è priva di questi fattori e si accompagna a vomito - il che tende a ritardare la diagnosi.

Le infezioni virali deteminano quasi sempre diarrea acquosa , senza muco e/o sangue , associati a vomito e crampi addominali ; il tutto si risolve velocemente, di solito nell'arco di 24 ore o al massimo 72 ore - non stiamo ovviamente tenendo conto dell' incubazione (da 3 a 10 giorni), perché non determina sintomatologia specifica.

Fonti : European Food Safety Authority - EFSA; European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC.

Tabella riferita al tasso di notifica per 100.000 abitanti dei principali agenti eziologici in Europa nel 2010

Nota: In Europa, i casi di zoonosi legati a Salmonelle risultano in graduale diminuzione.

Distribuzione della gastroenterite acuta in Italia

A partire dagli anni '90, in Italia viene stimato il tasso di incidenza di gastroenterite grazie alle fonti di indagine SIMI e ISTAT; piuttosto che dilungarsi in esposizioni dispersive e poco producenti, di seguito illustreremo l'immagine della distribuzione NAZIONALE standardizzata per 100.000 persone di: Salmonellosi Non Tifoidea (SNT), Diarrea Infettiva Non da Salmonella (DINS) e Focolai di Tossinfezione Alimentare (FTA) alt="Gastroenterite Incidenza" width="642" height="268">

Fonti: Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare; Istituto Superiore di Sanità, Roma.

Sistema di sorveglianza delle malattie infettive e delle gastroenteriti in Italia

In Italia, la sorveglianza delle gastroenteriti infettive è svolta attraverso il Sistema Informativo delle Malattie Infettive, che stabilisce l'OBBLIGO di notifica per un elenco di malattie infettive divise in IV classi, più una V classe che comprende anche le zoonosi di interesse prevalentemente veterinario.

Tabella di riferimento pe r le classi di notifica delle malattie infettive in Italia.

Fonti: Istituto Superiore di Sanità - Sorveglianza e diagnostica delle gastroenteriti acute in Italia.