Gamberi: pro e contro dei crostacei più consumati

Introduzione Esistono differenti varietà di gambero distinte in base alla provenienza e qualità organolettiche. I gamberi sono crostacei macruri, ossia presentano un addome lungo, disteso e con pinna codale a forma di ventaglio. Con il termine "gamberi" vengono indicati, in realta, diverse specie appartenenti a Genere, Famiglia, Superfamiglia e Sottordine differenti. Sono tutti accumunati principalmente per: dimensione contenuta e dominio Eukaryota, Regno Animalia, Phylum Eumetazoa, Classe Malacostraca e Ordine Decapoda I gamberi, nei mari italiani, vengono pescati in tutto il Mediterraneo, ma anche nel mar Ligure e nel Tirreno. Due sono le varietà più note pescate in Italia: quella di Mazara del Vallo e di Sanremo. Il gambero rosso viene prevalentemente consumato crudo al naturale. Esistono poi altre varietà consumate e utilizzate in cucina per la loro grande versatilità e gusto. Si trovano freschi e surgelati nella grande distribuzione. Essi sono, ad esempio: il gambero rosa e quello bianco del Mediterraneo, venduti sia crudi che precotti o surgelati, interi o sgusciati; il gambero argentino pescato nei mari del Sud America, che vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo; il gambero tigre dal Sud Est Asiatico (spesso allevato in maniera intensiva), e i gamberi indiani, piccoli di dimensioni, molto economici.

Gamberi: differenze tra scampi, mazzancolle, gamberoni Come scritto in precedenza, con la parola gamberi si indicano diverse specie di crostacei accomunati da forma e grandezze contenute, leggermente dal gusto, che cambia a seconda della tipologia di gambero, e dalla consistenza della polpa, nonchè dal colore. I gamberi (e gamberetti), scampi e mazzancolle sono tutti e tre crostacei decapodi, ma differiscono per dimensione, sapore, colore e utilizzi in cucina.

I gamberi sono piccoli e di colore rosso vivo, hanno una lunghezza che varia dagli 8 cm dei gamberetti ai 20 centimetri dei gamberoni. Le mazzancolle presentano un colore grigiastro con striature rosse, sono affusolate e raggiungono anche i 15 cm di lunghezza. La loro polpa ha un sapore dolce e delicato. Vengono allevate nel Mediterraneo, in Giappone e nei Paesi tropicali. meglio prediligere le prime due provenienze. Gli scampi, invece, hanno due chele poste all'estremità superiore, hanno polpa più soda rispetto a quella delle mazzancolle, il dorso aranciato e il ventre bianco. Sono più pregiati dei primi due.