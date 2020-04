Cosa sono i gamberetti? I gamberetti sono cibi di origine animale appartenenti al I gruppo fondamentale degli alimenti. Dal punto di vista nutrizionale, sono classificati come “prodotti della pesca” e in quanto tali rappresentano soprattutto una fonte di: proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali specifici; contengono una buona percentuale di grassi essenziali, ma anche dosi significative di colesterolo.

I gamberetti hanno una consistenza tenera, leggermente elastica, e un sapore dolciastro. Si prestano a cotture veloci, ma in molti li preferiscono crudi. In commercio si trovano freschi, congelati (anche precotti), in salamoia, con o senza carapace (gamberetti interi, senza testa e totalmente sgusciati).

“Gamberetto” non è un termine scientifico e indica molte specie animali che, in qualche modo, si somigliano.

Tra i gamberetti si differenziano specie che devono essere necessariamente pescate (generalmente vivono in mare, a grandi profondità) e creature che possono essere allevate (soprattutto animali che colonizzano le acque salmastre o addirittura quelle dolci).

Descrizione I gamberetti sono piccoli invertebrati, di dimensioni variabili ma non superiori a pochi centimetri, con forma allungata e colore e lunghezza variabili in base alle specie. Privi di scheletro interno, sono invece rivestiti dalla struttura rigida e segmentata a base di chitina tipica dei “crostacei”.

Il corpo dei gamberetti si può analizzare suddividendolo in due segmenti: la grossa “testa”, che funge anche da contenitore per la maggior parte degli organi, e il ventre, costituito da un fascio di muscoli che giungono fino alla coda e nel quale l'unico organo passante è l'intestino. Sulla testa si inseriscono frontalmente: due occhi sporgenti (solitamente di colore nero), un paio di antenne sensoriali e rostri acuminati, protesi in avanti, sotto i quali si celano le fauci. Nota: i gamberetti non hanno grosse chele anteriori come invece gli astici, gli scampi, i granchi e i gamberi di fiume.

Inferiormente invece, dal capo verso la coda, si inseriscono sei paia di arti, dei quali almeno due sono piccole chele e almeno quattro sono zampe. Dal ventre (segmentato per consentire la flessione necessaria al colpo di coda per la fuga), inferiormente, si inseriscono altre sei paia di arti, solitamente usate per il nuoto; sul lato estremo posteriore compare una massiccia pinna caudale, necessaria alla propulsione di emergenza per la fuga. Nota: i gamberetti si muovono camminando o nuotando in avanti; scattano indietro solo per fuggire.

Biologia Gamberetti è il nome utilizzato per identificare alcune creature appartenenti al Subphylum crostacei e all'Ordine Decapoda anche se, trattandosi di una definizione “non scientifica”, potrebbe includere anche molte specie “Non-Decapoda”. Nel senso stretto della parola, sono gamberetti quei gamberi (o mazzancolle) di piccole o medie dimensioni che appartengono principalmente ai subordini Dendrobranchiata e soprattutto Caridea; sono più conosciuti i gamberetti di mare, ma in Italia si consumano anche i piccoli gamberetti di valle e di acqua dolce.

Il ciclo vitale dei gamberetti è compreso da uno a sette anni. Queste creature hanno abitudini alimentari e habitat differenti in base alla specie; la maggior parte è predatrice e vive sui fondali, a batimetriche molto variabili. Soprattutto nel periodo della riproduzione, i gamberetti si riuniscono in grandi colonie.