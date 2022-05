Uno degli effetti indesiderati più ricorrenti dei primi caldi è il gonfiore alle gambe, dovuto a una circolazione non ottimale e alla ritenzione idrica, condizioni che si acutizzano entrambe con l'innalzarsi delle temperature. Quando le gambe si gonfiano spesso generano una sensazione di stanchezza, affaticamento e a volte dolore. Per aiutarle a sgonfiarsi o prevenire questo fenomeno l'alimentazione può rappresentare un prezioso alleato, visto che esistono cibi in grado di drenare, se assunti all'interno di una dieta equilibrata e abbinati ad attività fitness mirate. Ecco quali.

Erbe e spezie in sostituzione del sale Il sale è uno dei responsabili numero uno di ritenzione idrica e gonfiore alle gambe e proprio per questo andrebbe ridotto il più possibile e sostituito ad esempio con erbe e spezie, molte delle quali note proprie per le loro proprietà drenanti come rosmarino, maggiorana, santoreggia, curcuma e zenzero. Queste ultimi due inoltre, migliorano anche il sistema circolatorio perché tonificano i vasi sanguigni favorendo il corretto flusso del sangue. Anche aglio e cipolla sono preziosi perché aiutano a fluidificare il sangue, prevenendo la formazione di coaguli.

Acqua Un'altra leva in grado di scatenare il gonfiore alle gambe è la scarsa idratazione. Ecco perché, anche se non si tratta di un cibo, in questa lista non può mancare l'acqua, che oltre a purificare l'organismo eliminando le scorie, aiuta a contrastare la ritenzione idrica facendo defluire i liquidi in eccesso e mantiene in salute il funzionamento di intestino e microcircolo.

Té verde e Karkadè Se si soffre di gambe gonfie e si punta a eliminare tale fastidio, non si può sottovalutare ciò che entra nell'organismo sotto forma di liquido. Per evitare di peggiorare la situazione è importante stare alla larga il più possibile da caffè, alcolici e bevande gassate e zuccherate, ma preferire ad essi, oltre all'acqua, soluzioni più salutari. Nello specifico, il toccasana per eccellenza per il benessere delle gambe è il tè verde perché al suo interno abbondano polifenoli, bioflavonoidi e catechine che aiutano a contrastare la ritenzione idrica, favorendo diuresi e smaltimento dei liquidi in eccesso. Inoltre in questa qualità di tè è presente una sostanza chiamata acido clorogenico, in grado di aiutare a bruciare i grassi, diminuendo il senso di gonfiore alle gambe. Per beneficiare delle sue caratteristiche, l'ideale sarebbe berne circa tre tazze al giorno, calde in inverno e fredde in estate, ovviamente senza zucchero. Se si vuole aggiungere un pizzico di sapore extra è possibile aggiungere qualche foglia di menta. Ottimo da consumare fresco e quindi adattissimo all'estate, anche il karkadè, alleato delle gambe sgonfie perché privo di caffeina ma ricco di proprietà diuretiche, rinfrescanti, antiossidanti e sgonfianti.

Tisane e decotti drenanti Al pari del tè verde, anche i decotti e le tisane drenanti possono dare una grande mano nello sgonfiare le gambe. Gli ingredienti più indicati, e quindi quelli da prediligere nella preparazione sono betulla, gramigna, pilosella e peduncoli di ciliegio. Per un effetto rilevante, esattamente come per quanto riguarda il tè verde, la dose consigliata è sempre di tre tazze al giorno non zuccherate, ancor meglio se bevute lontano dai pasti. In caso si scelga la gramigna, tenere in considerazione che il sapore non è considerato per tutti gradevole. Per ovviare al problema però si possono aggiungere al decotto o all'infuso menta o mirtilli e melograno, questi ultimi in grado anche di aiutare la circolazione perché ricchi di bioflavonoidi, preziosi per l'elasticità dei vasi e delle pareti arteriose.