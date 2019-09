Gallette di Riso: Nutrizione e Pericoli di Riccardo Borgacci

Gallette di Riso: Sono Contaminate? Alcuni esperti di nutrizione umana del “Technical University of Denmark's National Food Institute” hanno esaminato i livelli di arsenico inorganico e acrilammide in alcuni alimenti, tra cui anche le gallette di riso.

Trattandosi di due composti considerati venefici - dal momento che, ad un'esposizione elevata e duratura, possono aumentare il rischio di cancro - i ricercatori hanno ritenuto opportuno informare la collettività sui rispettivi livelli negli alimenti e sui margini di sicurezza; sarebbe infatti lecito per i consumatori voler adottare misure di contenimento per l'acrilamide e l'arsenico, al fine di moderare i rischi legati alla loro presenza nell'alimentazione.

I ricercatori sostengono che i consumatori non hanno alcun motivo di preoccuparsi per la maggior parte dei composti chimici indesiderati nei cibi, inclusi l'arsenico e l'acrilamide, specialmente nel contesto di una dieta variata ed eterogenea.

Tuttavia, il “National Food Institute” sostiene che “sarebbe vantaggioso per tutti se l'assunzione di alcuni composti venisse ridotta”; tra questi composti, ovviamente, rientrano anche l'arsenico inorganico e l'acrilamide.

Arsenico Il riso è considerato una delle principali fonti di arsenico inorganico per quasi tutte le popolazioni e ad ogni fascia di età; inoltre, per i bambini , sembra che le gallette rappresentino la via principale di ingresso dei suddetti contaminanti.

Alla luce di queste certezze, l'assunzione media di arsenico inorganico con l'alimentazione (seppur nei margini di sicurezza) dovrebbe essere ridotta, soprattutto per i bambini. Questo perché gli organismi più piccoli e in via di sviluppo hanno una minor tolleranza di quelli adulti; ricordiamo che, se consumato in grandi quantità e per molti anni, l'elemento chimico in questione potrebbe aumentare il rischio di sviluppare alcune forme di cancro.

Sarebbe dunque auspicabile (nella dieta di chi mangia soprattutto questo cereale, come le popolazioni asiatiche o alcuni celiaci occidentali) sostituire parzialmente il riso con patate, pane (eventualmente senza glutine), legumi o altri vegetali, per variare la dieta e ridurre l'esposizione al veleno.

Acrilamide L'acrilamide è un'altra sostanza chimica che può essere presente nelle gallette di riso e aumentare il rischio di certi tipi di cancro. Questa molecola indesiderata si forma quando gli alimenti ricchi di carboidrati vengono fritti, cotti alla griglia o al forno; comunque sempre a temperature >120°C.

Mentre la ricerca suggerisce che, dal 2007, l'assunzione media di acrilamide per la popolazione è diminuita, c'è chi sostiene che i livelli risultino ancora troppo elevati.

Secondo un rapporto dell'anno 2013, il 36% dell'acrilamide nella dieta degli adulti proviene da alimenti in busta come le patatine, il 30% dal caffè e il 13% dal pane e derivati (tra i quali, ovviamente, anche le gallette di riso).

Come Evitare l'Accumulo di Acrilamide e Arsenico Oltre ad evitare certi tipi di alimenti che contengono alti livelli di questa sostanza (quelli molto dorati o bruciacchiati), i consumatori potrebbero adottare certe misure di sicurezza, come l'assunzione di un supplemento di disintossicazione.

Questi tipi di integratori contengono spesso una miscela di zeolite micronizzata (minerale vulcanico disintossicante a base di silicio e alluminio), acido alfa lipoico (un potente antiossidante) e/o altre molecole antiossidanti di origine vitaminica, minerale, polifenolica, coenzimatica ecc.

La composizione è giustificata dal fatto che l'acido alfa lipoico, così come gli altri componenti menzionati, potrebbe contribuire a limitare lo stress ossidativo causato dall'acrilamide, grazie alla sua notevole capacità di neutralizzare i radicali liberi nocivi in tutto il corpo. La zeolite, nel frattempo, grazie ad una struttura chimica “a gabbia” dovrebbe scambiare i metalli pesanti (tra cui anche il suddetto arsenico) nell'ambiente, liberando i propri ioni e impedendo che le tossine rimangano all'interno dell'organismo.

A dire il vero - se è dimostrato che la zeolite possa scambiare efficacemente i propri ioni con i metalli pesanti, ingabbiandoli, e che gli antiossidanti abbiano una certa efficacia nel combattere lo stress ossidativo - non esiste alcuna garanzia che i suddetti integratori possano annullare la presenza o l'effetto dell'arsenico ed dell'acrilamide negli alimenti. Tra l'altro, l'impiego delle argille negli integratori alimentari è stato recentemente bandito dal Ministero della Salute, al fine di ridurre l'esposizione dei consumatori alle fonti alimentari di alluminio.

Assumere integratori antiossidanti e "disintossicanti" potrebbe quindi essere un'abitudine corretta, ma la dieta rimane la forma di prevenzione più importante in assoluto.