In Italia esistono sino a 5.000 funghi differenti. Alcuni di essi sono particolarmente tossici, velenosi e potenzialmente letali. Basti pensare anche in Europa, ogni anno, si registrano oltre 10 mila intossicazioni per consumo di funghi. Risulta fondamentale, dunque, imparare a riconoscere le specie più pericolose, per non rischiare di consumare funghi tossici.

L'intossicazione da funghi può rappresentare una situazione di emergenza cosiddetta tempo-dipendente. I sintomi determinati dall'ingestione di funghi velenosi o non commestibili sono diversi e strettamente correlati alla tipologia di fungo ingerito. Alle prime ravvisaglie di intossicazione (vomito, diarrea, crampi addominali) è fondamentale accompagnare in Pronto soccorso il soggetto che ha consumato i funghi per iniziare sin da subito l'iter terapeutico praticato in questi casi.