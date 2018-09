Hanno la caratteristica di poter essere disidratati senza l'utilizzo di sale ( cloruro di sodio ) o additivi alimentari – come i solfiti – ragion per cui, anche essendo conservati, non perdono salubrità e una volta rigenerati sono da considerare quasi identici ai funghi freschi.

Per buona informazione ricordiamo che la raccolta dei funghi è sconsigliata a tutti coloro che non hanno seguito un corso specifico di formazione. Inoltre, dopo la raccolta, nel dubbio è sempre necessario far controllare i funghi al personale specializzato del corpo forestale o degli appositi uffici comunali. Tutto questo è necessario a scongiurare l'eventualità di intossicazione o peggio di avvelenamento da certi funghi – molto simili, certi anche dello stesso Genere dei porcini – che possono manifestarsi mortali.

I funghi secchi non appartengono a nessuno dei VII gruppi fondamentali degli alimenti. Questo perché non vengono considerati cibi essenziali, fondamentali o comunque necessari a mantenere con facilità l'equilibrio nutrizionale dell'essere umano; d'altro canto, ciò non toglie che possano comunque risultare utili. Tra le varie caratteristiche chimiche auspicabili dei funghi ricordiamo: basso valore energetico, apportato soprattutto da carboidrati e proteine a medio valore biologico, presenza di lipidi insaturi – alcuni dei quali polinsaturi essenziali – fibre – modulatrici dell'assorbimento, preventive di molti disagi intestinali e prebiotiche – carboidrati non disponibili – come la chitina – vitamine – ad esempio la D, alcuni carotenoidi, la C, molte del gruppo B ecc. – e minerali – come: ferro, selenio, zinco, rame ecc. Poiché le specie di fungo possono essere anche molto diverse tra loro, ricordiamo che, da uno all'altro alimento, le caratteristiche nutrizionali possono cambiare anche in maniera significativa.

Non bisogna però dimenticare che tutti i funghi, anche quelli eduli, contengono principi tossici – in quantità logicamente variabili. Per la natura potenzialmente rischiosa dei funghi, porzioni rilevanti di funghi secchi sono sconsigliabili in gravidanza.