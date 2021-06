Funghi crudi o cotti: quali sono più salutari?

Un fungo non è un vegetale ma piuttosto un alimento a sè, con una propria famiglia di appartenenza, il regno dei funghi, che conta ben oltre 38.000 varietà in tutto il mondo. I funghi crescono tutto l'anno e non necessitano della luce solare per crescere e svilupparsi. In cucina vengono particolarmente apprezzati e rappresentano una scelta alimentare versatile in ogni stagione, sia da consumare crudi che cotti. Si tratta di un alimento anche facilmente reperibile: i funghi sono disponbili sia freschi , raccolti da esperti conoscitori in grado di evitare varietà tossiche e dannose, sia secchi, conservati sottolio e surgelati . Sia che si scelga di mangiarli crudi o cotti, i funghi offrono molti benefici nutrizionali. Il regno dei funghi si divide essenzialmente in: Myxomycota o funghi mucillaginosi: muffe e simili; Eumycota: funghi veri e propri con dimensioni che spaziano da una singola cellula , a quelle di un comunissimo " champignon ".

Proprietà nutrizionali dei funghi

I funghi sono particolarmente ricchi di sostanze nutritive e rappresentano un toccasana per la salute delle ossa e del sistema immunitario, su tutti. Non contengono grassi e sono alimenti ipocalorici (100 grammi di funghi contengono, a seconda della varietà, dalle 20 alle 26 kcal), quindi sono indicati anche in un regime alimentare di soggetti che seguono una dieta dimagrante o per chi debba seguire una dieta povera di grassi. Sono un'ottima fonte di minerali, in particolare: fosforo, potassio, selenio e magnesio. I funghi, inoltre, sono ricchi di lisina e triptofano, vitamine del gruppo B e potenti antiossidanti.

I funghi sono considerati alimenti alleati del sistema cardiovascolare (contengono pochi grassi che si andrebbero a depositare nelle arterie), e sono preziosi per ilsistema immunitario. In tal proposito, gli specialisti della nutrizione ne consigliano l'assunzione soprattutto durante il cambio di stagione tra estate e autunno, quando abbondano anche in natura e sono anche facilmente reperibili perchè crescono spontaneamente, per sostenere le difese e l'organismo a difendersi meglio dagli attacchi patogeni.