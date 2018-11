Cenni di botanica del frutto del drago

I frutti del drago vengono prodotti da alcuni cactus, quindi da piante appartenenti alla Famiglia botanica Cactaceae; più precisamente, trattasi di vegetali rientranti nei Generi Stenocereus e Hylocereus.

Quelli del Genere Hylocereus sono originari del Messico, del Guatemala, del Nicaragua, del Costa Rica, di El Salvador e della porzione meridionale del Nord America. Oggi il frutto del drago è coltivato prevalentemente nel sud-est asiatico, in Florida, nei Caraibi, in Australia e in tutte le regioni del mondo tropicale e subtropicale.

Il frutto del drago pesa comunemente da 150 a 600 grammi; alcuni possono raggiungere il 1 chilogrammo.

Varietà di frutto del drago

Varietà del Genere Stenocereus

Il frutto prodotto da specie botaniche del Genere Stenocereus – o pitaya aspra – è un'altra varietà di frutto del drago consumata prevalentemente nelle regioni aride americane. Ha un gusto più intenso, acido e un sapore generalmente rinfrescante; la polpa è più succosa.

La pitaya agria (S. gummosus) del deserto di Sonora è stata un'importante fonte di cibo per le popolazioni indigene delle Americhe. Il popolo Seri del Messico nord-occidentale raccoglie ancora questi frutti e definisce il cactus "ziix ccapxl", tradotto: "cosa il cui frutto è acido".

Anche i frutti di specie affini, come la S. queretaroensis e la S. griseus – o cactus del pugnale – sono alimenti importanti a livello locale. Il frutto della S. thurberi – o "cactus a canne d'organo", il cui frutto viene definito "ool" dei Seris – è una pitaya di tipo dolce – sweet pitaya. È ancora più aspro del frutto del Genere Hylocereus e trova alcuni impieghi nella medicina tradizionale.

Varietà del Genere Hylocereus

La pitaya dolce è disponibile in tre tipologie, tutte munite di buccia coriacea, leggermente a foglia verde:

Hylocereus undatus – pitaya blanca – produce un frutto dalla buccia rosa e con polpa bianca. È il frutto del drago più comune

Hylocereus costaricensis – pitaya roja; noto anche come Hylocereus polyrhizus – produce un frutto dalla buccia rossa con polpa rossa

Hylocereus megalanthus – pitaya amarilla o gialla; noto anche come Selenicereus megalanthus – produce un frutto con buccia gialla e polpa bianca.

I primi cactus importati dalla Colombia all'Australia furono denominati Hylocereus ocampensis – presumibilmente, con frutti rossi – e Cereus triangularis – presumibilmente, con frutti gialli. Non è del tutto chiaro a quali specie si riferiscano questi taxon, sebbene il primo sia probabilmente riferito alla pitaya rossa.

Coltivazione del frutto del drago

Dopo un'accurata rimozione dei semi dalla polpa del frutto, questi possono essere essiccati e conservati per la coltivazione.

I semi crescono bene in compost organico o in miscugli di terriccio, persino come pianta da vaso. I cactus del frutto del drago germogliano tra 11 e 14 giorni dopo la semina superficiale. Essendo Cactacee, quando in eccesso tendono a divenire infestanti. Man mano che la crescita prosegue, queste piante rampicanti producono ulteriori radici aeree. Fiorisce una volta raggiunte le 10 libbre.

Le piantagioni commerciali di frutto del drago possono essere fatte anche ad alta densità da 1100 e 1350 piante per ettaro. I cactus possono impiegare fino a cinque anni per arrivare in piena produzione commerciale, che rende da 20 a 30 tonnellate per ettaro.

I fiori di pitaya si schiudono durante la notte e di solito avvizziscono al mattino. Per la fecondazione, si affidano a impollinatori notturni come pipistrelli o falene. L'autofecondazione non produce frutti in alcune specie e, sebbene l'incrocio abbia dato origine a diverse varietà "autofertili", l'impollinazione incrociata con una seconda specie di piante generalmente aumenta la produzione e la qualità dei frutti. Questo limita la capacità dei coltivatori casalinghi. Tuttavia, le piante possono fiorire tra tre e sei volte in un anno a seconda delle condizioni di crescita. Come altri cactus, se un pezzo sano del gambo viene spezzato, può mettere radici nel terreno e diventare autonomo.

Le piante possono sopportare temperature alte fino a 40 °C e periodi di gelo molto brevi, ma non sopravvivono a una lunga esposizione a temperature di congelamento. I cactus del frutto del drago prosperano di più nelle zone USDA 10-11 (aride), ma possono sopravvivere all'aperto nelle zone 9a o 9b.

Il Genere Hylocereus si è adattato a vivere in climi tropicali asciutti, con una moderata quantità di pioggia. I frutti del drago si formano sugli alberi di cactus 30-50 giorni dopo la fioritura e talvolta possono avere 5-6 cicli di raccolta all'anno. In numerose regioni è sfuggito alla coltivazione per diventare infestante.

Parassiti e malattie del frutto del drago

Precipitazioni eccessive possono causare la caduta dei fiori e la decomposizione del frutto del drago. Inoltre, un rigonfiamento idrico eccessivo può causare lo spaccamento del frutto in maturazione.

Gli uccelli si nutrono di questi alimenti.

Il batterio Xanthomonas campestris fa marcire velocemente i gambi. I funghi Dothiorella possono causare macchie marroni sul frutto, ma non è un avvenimento comune. Altri funghi sono: Botryosphaeria dothidea, Colletotrichum gloesporioides e Bipolaris cactivora.