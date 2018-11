Differenze nutrizionali tra frutti tropicali e frutti italiani

Come anticipato, non tutti rientrano nitidamente all'interno del VI e del VII gruppo fondamentale degli alimenti – classificazione proposta in collaborazione tra "Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)" e "Società Italiana Nutrizione Umana (SINU)".

I frutti tipicamente italiani, aciduli, succulenti e dolci, hanno caratteristiche più o meno simili tra loro; in breve, potremmo definirli abbondanti fonti di:

Contenendo quantità irrilevanti di proteine e lipidi, mostrano un apporto calorico solitamente di bassa o media entità.

Tra i frutti tropicali invece, troviamo prodotti anche molto calorici, con una prevalenza di grassi – peraltro di tipo saturo – e abbondanti quantità di nutrienti solitamente poco presenti – come l'alfa tocoferolo o vitamina E. È il caso, per esempio, dell'avocado e del cocco.

Ciò non toglie che anche in Italia esistano delle eccezioni; l'esempio più indicativo è senz'altro quello delle castagne, molto meno idratate e ricche di amido, quindi più caloriche. Lo stesso discorso vale per i semi oleosi o frutta secca – noci, nocciole, pinoli, mandorle, pistacchi – quali abbondanti fonti di grassi, quindi di calorie, di vitamine liposolubili – soprattutto la vit E – e di minerali differenti – ad esempio il selenio ed il calcio.

Differenze di sicurezza alimentare tra frutti tropicali e frutti italiani

Parlando di sicurezza alimentare, le cose si complicano. Non tanto per reali problematiche legate alla sicurezza igienica dei prodotti, ma per l'evoluzione dei rapporti commerciali internazionali ed il conseguente adeguamento – avvenuto soprattutto negli ultimi trent'anni.

Il consumo di frutti tropicali potrebbe essere nocivo solo in due casi:

Il primo è quello di un cattivo stato di conservazione; eventualità piuttosto rara, poiché il consumatore è generalmente capace di verificare la salubrità del prodotto in maniera efficacie. Per di più, dal punto di vista microbiologico sono davvero pochi i patogeni capaci di proliferare sulla frutta. Un particolare occhio di riguardo va posto sullo sviluppo delle muffe, che negli alimenti di origine vegetale sono maggiormente responsabili di contaminazione nociva. Il secondo è quello di contaminazione chimica. A sua volta, questo può essere ulteriormente suddiviso in: Residui di pesticidi o altri prodotti finalizzati ad ottimizzare la produzione agricola, oppure a mantenere l'integrità dei frutti tropicali durante i trasporti e lo stoccaggio Inquinamento ambientale o altre forme di contaminazione non voluta.

La presenza di inquinanti e residui farmacologici sembra preoccupare maggiormente i consumatori italiani. Ovviamente questo non vale solo per i frutti tropicali, ma per tutti quelli importati, sia da dentro che da fuori la Comunità Europea.

Dopotutto, come biasimare chi, alla luce degli scandali e delle scoperte fatte in precedenza, teme per la propria incolumità e per quella della propria famiglia. Fortunatamente oggi tali preoccupazioni sono meno fondate di un tempo. Infatti, l'ampliamento del mercato e la globalizzazione hanno imposto maggiori controlli, soprattutto alle frontiere. Ecco che le imprese agricole situate nei paesi in via di sviluppo, più volte respinte all'ingresso in Europa e in Italia, si sono viste costrette ad adeguare i propri metodi di produzione.

Fino a prova contraria quindi, tutto ciò che entra legalmente nel nostro Paese è soggetto a verifiche piuttosto scrupolose, il che ha ridotto davvero "all'osso" i casi di frode alimentare di tipo sanitario.

Differenze di prezzo tra frutti tropicali e frutti italiani

Se da un lato i frutti tropicali affascinano i consumatori con il loro aspetto, profumo e sapore esotico, dall'altro scoraggiano le fasce meno agiate a causa del loro costo esorbitante; oggi è diventato quasi un lusso poter godere dei frutti nostrani coltivati in Italia, senza bisogno di dover spulciare tra le offerte d'oltre oceano o dell'estremo oriente.

A dirla tutta poi, la produzione e la distribuzione dei frutti tropicali potrebbe avere un costo più che abbordabile. Molti di questi infatti, non hanno una vera e propria stagionalità e vengono prodotti quasi tutto l'anno. Per di più, il trasporto via mare, quello più utilizzato, è parecchio efficiente e consente di risparmiare non poco rispetto a quello aereo, ma anche in proporzione a quello su strada. Pare invece che sia il business in sé ad avere l'impatto maggiore, ovvero il margine di guadagno dei commercianti, sia in sede di produzione, sia in sede di distribuzione – se le aziende sono diverse.