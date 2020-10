Frutta Fresca e Frutta Secca: Proprietà Nutrizionali

Nota : Di seguito saranno prese in esame la frutta fresca e la frutta secca, mentre per la descrizione della frutta conservata si rimanda all' articolo inerente la stagionalità ed i metodi di conservazione della frutta .

In dietetica, nutrizione ed alimentazione, la frutta viene generalmente suddivisa in:

VII) ortaggi e frutta ricchi di vitamina C.In realtà, la frutta fresca si caratterizza per molti altri aspetti nutrizionali e le suddette vitamine costituiscono solo una frazione dell'importante apporto nutrizionale della frutta.

Per frutta secca si intende un gruppo di alimenti con basso apporto di acqua ed elevato contenuto energetico e lipidico. La porzione commestibile è costituita dal seme, il quale và consumato fresco, essiccato o tostato. Recentemente, la frutta secca ha acquisito maggior importanza nella dieta collettiva; le maggiori istituzioni, in virtù del suo elevato contenuto in acidi grassi polinsaturi, ha stabilito che la frutta secca deve costituire un elemento fisso dell'alimentazione umana mediante un consumo frequente ma nel contempo moderato. La frutta secca contiene essenzialmente acidi grassi della famiglia omega6 (ω‰6); gli omega6, al contrario degli omega3 (ω‰3) tipici del pesce , pur essendo molecole essenziali NON risultano carenti nell'alimentazione collettiva. Sono largamente distribuiti negli alimenti ed un loro eccesso nei confronti degli omega3 ( rapporto omega3/omega6 ) può determinare uno scompenso pro-infiammatorio. Gli acidi grassi maggiormente presenti sono dunque: acido linoleico (LA 18:2), acido gamma-linolenico (GLA 18:3), acido diomo-gamma- linolenico (DGLA 20:3), ed acido arachidonico (AA 20:4). Sono presenti anche altre componenti nutrizionali ma, considerando le ridotte porzioni di consumo (pochi grammi) imposte dall'elevato apporto calorico (> 500kcal/100g), non sembrano incidere significativamente sulle razioni raccomandate. Ovviamente, nel caso in cui se ne faccia un uso più importante, l'apporto di sali minerali e tocoferoli diviene significativo.

La Frutta Ingrassa?

Dovrebbe essere fatta una distinzione ben marcata tra il ruolo nutrizionale della frutta fresca e quello della frutta secca... ma in ogni caso, supponendone un consumo adeguato, la risposta è no!

Ragionando sulla composizione chimica della frutta fresca, risulta lampante che si tratta dell'unica vera categoria di alimenti naturalmente DOLCI. I lettori penseranno:

"Appunto! Visto che contiene zucchero (fruttosio), consumare frutta dovrebbe contribuire ad alzare l'apporto calorico della dieta"

... e la mia risposta è che:

"Il consumo di frutta deve essere contestualizzato e gestito nella maniera soggettivamente più idonea... ovvero:

La frutta apporta glucidi semplici proprio come qualsiasi prodotto alimentare dell'industria dolciaria, ma chi si sentirebbe di paragonare un'arancia ad una brioches? Dal mio punto di vista, consumare frutta in sostituzione agli alimenti dolci rappresenta uno dei principi cardine della CORREZIONE dietetica contemporanea, nonché un principio cardine della VERA dieta mediterranea.

Molti alimenti dolci (quindi addizionati in saccarosio) nascono (come leggerete nell'articolo Stagionalità e conservazione della frutta) in veste di cibi conservati (vedi marmellate, confetture, frutta sciroppata, frutta candita, frutta disidratata ecc), pertanto, DOVREBBERO essere consumati solo in quelle poche settimane nelle quali NON si ha a disposizione la frutta fresca di stagione (pieno inverno per intenderci). Purtroppo non è così! Gli alimenti dolci sono a disposizione dei consumatori per tutto l'anno ed hanno quasi soppiantato il consumo di frutta fresca; d'altro canto, sostituire gli alimenti dolci con la frutta fresca consentirebbe di:

Aumentare l'idratazione

Aumentare l'apporto di minerali

Aumentare l'apporto di vitamine

Aumentare l'apporto di antiossidanti

Aumentare l'apporto di fibra alimentare solubile (!!!)

Diminuire almeno del 500% l'introito degli zuccheri semplici

Diminuire l'apporto calorico complessivo

Moderare la risposta insulinica

Favorire la sazietà

Con questo non si intende convincere i lettori ad abolire tutti gli alimenti dolci... ma semplicemente ricordare che sostituendone gran parte con la frutta si potrebbe incrementare notevolmente la qualità del proprio regime alimentare.

"E per la frutta secca?"

Beh, si tratta di un gruppo di alimenti senz'altro ricco di lipidi essenziali ma comunque ad altissima densità energetica. Se consumati con moderazione ed associati a fonti proteiche MAGRE (in modo da non superare la quota lipidica pari al 30% delle calorie totali), i frutti secchi possono fornire benefici assolutamente degni di nota... ma quando si cominciano a "schiacciare le noci (mandorle, pistacchi, pinoli, nocciole ecc)... l'importante è essere in grado fermarsi al momento giusto! (che vista la gradevolezza del prodotto, risulta un atteggiamento quantomeno DIFFICILE ma mantenere...)

