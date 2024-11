Frutta secca: quali tipi hanno più proteine?

Quale frutta secca ha più proteine? Assumere il giusto quantitativo di proteine giornalmente è fondamentale per mantenersi in salute. Mangiare frutta secca è un ottimo modo per incrementarle perché, seppur con alcune differenze, tutte le tipologie ne sono ricche. Questi alimenti, inoltre, hanno anche molte altre sostanze nutrienti essenziali come potassio, magnesio e vitamina E. Le raccomandazioni mediche internazionali suggeriscono di consumare 0,8 grammi di proteine ​​per chilogrammo di peso corporeo ogni giorno e l'inserimento di snack ad alto contenuto proteico, come la frutta secca, può aiutarti a raggiungere questo obiettivo. Non tutta la frutta secca però è uguale. Ecco le tipologie con il maggior quantitativo di proteine.

Quale frutta secca ha più proteine? Pinoli

Arachidi

Mandorle

Pistacchi

Noci

Nocciole

Quante proteine hanno i pinoli? Con 31,9 grammi di proteine per 100 grammi i pinoli sono la frutta secca più proteica. Oltre a questo sono composti da circa il 60% di grassi, per lo più polinsaturi, tra i quali l'acido alfa-linolenico, una fonte vegetale di acidi grassi omega-3 ottima per la salute del cuore. Grazie alla loro croccantezza leggera e a un sapore ricco e burroso sono ottimo da mangiare tostati come snack, per guarnire hummus o verdure arrostite, ma anche come ingrediente in sughi per la pasta come il pesto.

Quante proteine hanno le arachidi? Le arachidi hanno 29 grammi di proteine per 100 grammi. L'alta quantità di proteine si deve al fatto che fanno parte di una famiglia di piante leguminose. Questa tipologia di frutta secca è anche una grande fonte di grassi mono e polinsaturi e antiossidanti, benevoli per colesterolo e pressione arteriosa.

Quante proteine hanno le mandorle? Le mandorle hanno 22 grammi di proteine per 100 grammi. Ma non solo, sceglierle come spuntino o per dare un gusto in più ai propri piatti fa fare anche il pieno di vitamine e minerali, preziosissimi per proteggere dall'obesità, combattere problemi cardiaci e alcune patologie come il diabete.

Quante proteine hanno i pistacchi? I pistacchi hanno 18,1 grammi di proteine per 100 grammi. Grazie al loro sapore particolare, sono in grado di esaltare i piatti salati come quelli dolci, ma sono ottimi anche da mangiare da soli come snack. A farne alleati per la salute è anche la presenza al loro interno di tutti i nove amminoacidi essenziali, alla base della sintesi delle proteine. Inoltre, sono tra i frutti secchi più ricchi di fitosteroli, composti vegetali che aiutano a bloccare l'assorbimento del colesterolo attraverso la dieta.

Quante proteine hanno le noci? Le noci hanno 14,3 grammi di proteine per 100 grammi, ma sono anche una fonte importante di grassi polinsaturi, tra cui l'acido alfa lipoico, un acido grasso omega-3 noto per i suoi effetti antinfiammatori e di riduzione del colesterolo. Ma non solo, sono anche ricchi di antiossidanti e nutrienti essenziali come vitamina E, acido ellagico e vari polifenoli, e secondo molti studi consumarle regolarmente, da sole o come parte di ricette più articolate, aiuti a ridurre i rischi di sviluppare disturbi cerebrali legati all'età, come il morbo di Alzheimer.