Frutta: Quando è Meglio Mangiarla?

Sull'esistenza o meno di momenti della giornata più idonei di altri per mangiare frutta vige molta confusione. Sono diverse, infatti, le teorie e convinzioni in merito, molte delle quali non supportate da alcuna evidenza scientifica, e che portano quindi alla conclusione che aggiungere frutta al proprio regime alimentare sia salutare, indipendentemente dall'orario di assunzione.

Questi i cinque miti più resistenti sull'argomento e le rispettive smentite.