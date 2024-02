Introduzione

Numerosi studi hanno dimostrato come la frutta e la verdura surgelate mantengano intatto il profilo nutritivo: vitamine, sali minerali e antiossidanti sono gli stessi di frutta e ortaggi freschi. Non solo, a volte la miniera di nutrienti è anche maggiore, essendo la surgelazione il modo più efficace in assoluto per preservare i cibi

Al quesito su quale dei due tipi di frutta -surgelata o fresca -sia migliore in termini di benefici per l'organismo, ha risposto uin gruppo di ricercatori dell'Università della Georgia, che ha condotto una ricerca sulla frutta. Il risultato: non solo la frutta congelata contiene la stessa quantità di vitamine di quella fresca, ma riesce a non perdere nutrienti attraverso i processi enzimatici.