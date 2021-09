Frutta disidratata: fa bene o male?

Frutta disidratata: proprietà benefiche La frutta secca disidratata ha diverse proprietà benefiche: è molto nutriente (le sostanze nutritive sono le medesime della frutta fresca, ma in porzioni ridotte), ricca di fibra, vitamine e minerali, che spesso triplicano rispetto a quelli presenti nella frutta fresca. Pertanto, una porzione può fornire una grande percentuale dell'assunzione giornaliera raccomandata di molte vitamine e minerali, come il folato. Va detto, però, che durante il processo di essicazione diverse vitamine vengono perdute: ad esempio il contenuto di vitamina C si riduce notevolmente quando la frutta viene essiccata. La frutta secca disidratata è anche un concentrato di antiossidanti, soprattutto polifenolici associati a benefici per la salute come un migliore flusso sanguigno, una migliore salute dell'apparato digerente, una riduzione del danno ossidativo.

Datteri: ricchi di antiossidanti e utili per la gravidanza I datteri sono un altro frutto ricco di fibre, potassio, ferro e diversi composti vegetali. Di tutta la frutta secca, sono una delle fonti più ricche di antiossidanti e contribuiscono a ridurre il danno ossidativo nel corpo. I datteri, come l'uva sultanina, hanno un basso indice glicemico, il che si traduce nel non causare picchi importanti nei livelli di zucchero nel sangue. Il consumo di datteri è particolarmente indicato in gravidanza, soprattutto durante le ultime settimane in quanto può aiutare a facilitare la dilatazione cervicale, oltre a ridurre la necessità di travaglio indotto. Frutta disidratata o candita? Leggere le etichette Per rendere ancora più dolce e invitante la frutta secca, viene spesso ricoperta con aggiunta di zucchero o sciroppo prima di essere essiccata, e quindi "candita". È stato ripetutamente dimostrato che lo zucchero aggiunto ha effetti dannosi sulla salute, aumentando il rischio di obesità, malattie cardiache e persino cancro. Sempre meglio preferire il consumo di frutta essicata al naturale senza aggiunta di zucchero, ed è quindi importante leggere gli ingredienti e le informazioni nutrizionali riportate sulla confezione.