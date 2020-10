Frutta: Stagionalità e Conservazione della Frutta

Il frutto è il risultato della fecondazione della pianta, pertanto, la sua presenza e disponibilità dipendono necessariamente dalla fase riproduttiva della specie botanica; nonostante ciò, alle nostre latitudini l'elevato numero di varietà permette una disponibilità costante di frutta durante quasi tutto l'anno solare. Inoltre, se a ciò aggiungiamo le filiere produttive nazionali "protette e forzate in serra", quelle importate dall'estero e l'incremento della longevità del prodotto fresco collocato in atmosfera controllata (all'interno di frigoriferi che gestiscono la composizione dei gas), è possibile affermare che la presenza di frutta sul mercato sia continua ed ininterrotta.

Va' da sé che la qualità organolettica e nutrizionale della frutta dipende sia dal tipo di coltura e dall'origine di provenienza, sia dal tempo di conservazione del prodotto commercializzato. Il consiglio dei professionisti dell'alimentazione è sempre orientato sul consumo di prodotti locali (possibilmente a filiera corta), stagionali (quindi naturalmente sviluppati) e non conservati per lunghi periodi nelle celle frigorifere.

La scelta di un prodotto locale a filiera corta garantisce:

Il finanziamento delle aziende disposte sul proprio territorio L'eliminazione degli intermediari e la conseguente moderazione del prezzo a vantaggio sia del produttore (che può guadagnare di più ma quanto basta) sia del consumatore (che risparmia) Il giusto punto di maturazione; al contrario, quando il percorso commerciale si allunga, il produttore è obbligato ad anticipare la raccolta della frutta che risulta ancora acerba e pertanto incompleta. NB la maturazione post raccolta è simile ma NON la stessa di quella naturale La freschezza della frutta, in quanto i produttori NON si avvalgono di tecnologie conservative La salubrità della frutta, in quanto un prodotto colto e venduto non consente ai microorgansmi di crescere e non necessita un intervento chimico antimicotico per il lungo termine La qualità organolettica e nutrizionale come conseguenza del punto 5

In ogni caso, se dovessero mancare le disponibilità di filiera corta, è sempre consigliabile acquistare un prodotto nazionale; ricordiamo che l'Italia vanta una serie di disciplinari produttivi rigorosi e focalizzati sulla tutela del consumatore, mentre lo stesso non si può dire in merito ai frutti prodotti in territori extracomunitari.

Parallelamente, la scelta di frutta stagionale garantisce un rapporto qualità/prezzo più vantaggioso sotto tutti gli aspetti. Inoltre, al di là delle caratteristiche gustative ed aromatiche, anche la qualità nutrizionale (vitamine ed antiossidanti) ne trae un discreto vantaggio. Il frutto è un'appendice "viva" della pianta, che si giova in particolar modo della presenza dei raggi solari ultravioletti; pertanto, le coltivazioni in serra non sortiscono la stessa intensità metabolica di una coltura naturale, e ciò è a tutto svantaggio della composizione nutrizionale del raccolto.

Inoltre, è sempre SCONSIGLIABILE abusare di frutta tropicale; ciò è sostenibile per due ragioni fondamentali: