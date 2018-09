Il termine canditura proviene dall'arabo "qandat", a sua volta derivante dal sanscrito "khandakah". Evoluta dalla conservazione sotto miele o sciroppo di palma – in uso sia in Mesopotamia, sia in Cina ma anche nell'Antica Roma – venne perfezionata dagli arabi e divulgata nel continente europeo grazie alla rete commerciale – soprattutto con Venezia, intorno al X secolo, poi con Genova. Non bisogna poi dimenticare che già dall'VIII secolo i musulmani iniziarono a colonizzare il sud della penisola, in particolare la Sicilia – che occuparono per 200 anni dall'VIII al XI secolo. È pertanto ragionevole pensare che, nonostante il passaggio e l'occupazione di molti popoli, alcune tradizioni della Sicilia Islamica radicassero definitivamente nella cultura locale.

Dal punto di vista nutrizionale, la frutta fresca – quella dolce ed acidula – appartiene al VI-VII gruppo fondamentale degli alimenti – frutta e verdura ricche di vitamine A e C. Altre caratteristiche apprezzabili sono: ricchezza d'acqua, di fibre, di minerali – soprattutto il potassio – di varie sostanze antiossidanti non vitaminiche o minerali – come i polifenoli ecc. Nota: la quantità di fruttosio, macronutriente energetico prevalente, è molto variabile da un frutto all'altro, ma denota comunque un livello calorico tutto sommato accettabile – per intenderci, è oltre 4 volte inferiore a quello della pasta cotta. Nonostante ciò, la frutta candita ha davvero poco a che vedere con quella fresca; aumentano a dismisura gli zuccheri solubili e quindi le calorie, diminuiscono invece l'acqua, i minerali, le vitamine e gli altri antiossidanti, mentre le fibre non subiscono alterazioni. Ciò le attribuisce un carico ed un indice glicemico-insulinico molto elevati; risulta quindi poco adatto alla nutrizione clinica, soprattutto del sovrappeso, del diabete mellito tipo 2 e dell'ipertrigliceridemia. Ricordiamo che un eccesso di zuccheri può anche incrementare la formazione di carie dentaria; per migliorarne la conservazione, in ambito industriale la frutta candita viene arricchita con additivi antiossidanti – soprattutto a base di vitamina C o acido ascorbico, come i molti tipi di ascorbato, ma anche di anidride solforosa.

La canditura si può ottenere sia con un sistema casalingo che industriale. La ricetta casalinga della frutta candita è piuttosto lunga ma per nulla complicata. I passaggi necessari all'aumento della conservabilità sono la preparazione della frutta – lavaggio, sbucciatura e taglio – immersione nello sciroppo ed il riposo, e la continua addizione di zucchero fino al termine della trasformazione chimico-fisica; per garantirne la conservazione, è essenziale che la canditura della frutta avvenga in maniera totale. Il processo che determina la canditura è l'osmosi; per il diverso gradiente di concentrazione, grosse quantità di carboidrati semplici sono in grado di richiamare acqua fuori dalle cellule vegetali penetrandovi al tempo stesso – fino ad oltre il 70% del volume totale, prima occupato soprattutto dall'acqua e dai minerali. La canditura si può effettuare sia a caldo, sia a freddo; quest'ultima è in grado di preservare maggiormente le componenti aromatiche della frutta fresca.