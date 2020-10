Frutta: con o senza buccia?

Le fibre contenute nella buccia della frutta, che noi chiamiamo "fibre alimentari" (poiché rappresentano un elemento nutrizionale molto importante, pur non essendo dei veri e propri nutrienti - differenza sottile ma sostanziale), sono tipicamente NON solubili. Mentre alcuni animali e microorganismi sono in grado di digerirle e ricavarne energia, l'essere umano non possiede gli enzimi salivari, pancreatici ed intestinali deputati a tale scopo. Alcune di esse (come la cellulosa), applicandovi un'idrolisi chimica, sono composte da glucidi semplici che, a quel punto, potrebbero essere assorbiti ed ossidati; altre (come la lignina, formata da composti fenolici), sono polimeri di monomeri del tutto estranei alla fisiologia energetica dell'organismo umano. D'altro canto, a noi poco importa di digerire le fibre alimentari contenute nella buccia della frutta, poiché la loro funzione nutrizionale è tutt'altro che energetica.

Anzitutto, ricordiamo che NON tutta la buccia della frutta è commestibile; ciò non significa necessariamente che debba nuocere alla salute, per esempio potrebbe semplicemente risultare poco gradevole o compromettere la masticazione o la digestione. Alcune bucce non commestibili sono quella delle nespole, della banana (grande), del cocco, dell'ananas, dei fichi d'india, del kiwi , delle angurie, dei meloni ecc. La buccia degli agrumi (quelli non trattati con cere) è commestibile ma, se non privata del mesocarpo, possiede un sapore talmente amaro da impedirne l'assunzione.

Aspetti Negativi e Controindicazioni

Detto questo, è necessario ricordare che la buccia della frutta può essere veicolo di impurità e contaminanti. La maggior parte di questi sono depositati sulla superficie e pochissimi vengono assorbiti per poi essere metabolizzati (e resi innocui) dalla pianta stessa. Più nello specifico, tra gli elementi indesiderati che si potrebbero assumere mangiando la buccia della frutta "sporca" ricordiamo: microorganismi (soprattutto batteri e muffe), inquinanti (come, ad esempio, il contenuto atmosferico o quello delle acque di irrigazione) e pesticidi.

Nonostante la terza categoria sia quella tecnicamente meno preoccupante, è invece costantemente al centro dell'attenzione degli italiani. I pesticidi (intesi come anti-micotici, antiparassitari, diserbanti ecc.) sono una categoria di prodotti a base sintetica utili a garantire una certa resa produttiva nell'agricoltura tradizionale. Certo, a nessuno piace l'idea che sul proprio cibo finiscano certe robacce; tuttavia, il più delle volte, si tratta di prodotti resi innocui che salvaguardano la disponibilità alimentare della frutta e della verdura. Parallelamente, più per interesse economico che per tutela del consumatore, è sorto un nuovo disciplinare che prescinde quasi totalmente dall'utilizzo di questi pesticidi sintetici: l'agricoltura Biologica. Per definizione, tale sistema restringe sensibilmente l'impiego dei trattamenti in questione che, logicamente, dovrebbero essere totalmente assenti nel prodotto finale. Diciamo pure che... non è così!

Anzi tutto specifichiamo che, in Italia , l'utilizzo dei pesticidi è strettamente regolamentato. Anche nei prodotti da agricoltura tradizionale l'eventuale presenza dei trattamenti rientra (o perlomeno dovrebbe rientrare) sempre nei limiti di sicurezza imposti dalla legge, indicando il rispetto della scelta, delle quantità e dei tempi corretti all'impiego. Parallelamente (come già in molti hanno potuto verificare) se è vero che l'agricoltura biologica rinnega l'utilizzo dei trattamenti, non garantisce che sull'alimento non ve ne siano tracce. I motivi per cui si debbano verificare contaminazioni simili sono molti e spesso inevitabili; d'altro canto, ciò che importa è che tali tracce non rappresentino una minaccia per la salute.

Di certo ci saranno agricoltori meno onesti, o solo più disperati, che non rischieranno l'intera produzione ed impiegheranno i pesticidi in maniera meno corretta; tuttavia, i controlli svolti sulle merci stoccate sono sempre parecchio incalzanti e rappresentano una tutela incontrovertibile per gli acquirenti al termine della filiera. Esistono poi alcune piccole eccezioni. Certi tipi di frutta, come ad esempio gli agrumi, possono subire alcuni trattamenti superficiali per incrementarne la lucentezza e la conservabilità (es. trattamento con il fungicida imazalil). Fortunatamente, nel nostro paese , tale evenienza è strettamente vincolata all'obbligo di una dicitura in etichetta: "buccia non commestibile" o " buccia non edibile ". Attenzione, quindi, nel caso si voglia utilizzare la buccia di arancio o di limone per qualche ricetta, è bene leggere sempre l'etichetta per assicurarsi di utilizzare un agrume non trattato.

Per approfondire:

Purtroppo, attualmente (Novembre 2013), la legislazione Europea (o peggio quella di altri paesi extraeuropei) non richiede di specificare alcun ché e, addirittura, consente l'utilizzo di certi pesticidi proibiti in Italia già da molti anni. Ne consegue che i confezionatori degli altri Paesi possono utilizzare prodotti fungicidi non autorizzati in Italia, ed esportare da noi i frutti confezionati e trattati con tali prodotti. Ovviamente, il controllo della merce importata è una delle misure di sicurezza più efficaci che si possano avere e, fortunatamente, l'Italia non delude. Tuttavia, in merito alla frutta esotica, certamente per il consumo estero (ma, non si sa mai, anche per quello nazionale), è di certo consigliabile ridurne la frequenza a livelli sporadici e non di certo frequenti; in definitiva, cartellino giallo ad: ananas, avocado, banane, papaya, mango ecc.

Concludendo, mangiare la frutta con la buccia rappresenta un'ottima abitudine alimentare in merito alla presenza di fibra alimentare (e non solo), purché si rispettino certi piccoli accorgimenti quali:

Consultare le etichette e prediligere alimenti di origine nazionale

Lavare sempre e con cura la frutta, meglio se con l'utilizzo integrativo di amuchina o bicarbonato di sodio.

NOTA BENE: alcune condizioni potrebbero imporre il consumo di frutta rigorosamente privata della buccia; è il caso delle diete a basso residuo, prescritte ad esempio nei giorni precedenti indagini diagnostiche endoscopiche del tratto intestinale (es. colonscopia), in presenza di intolleranza alla fibra alimentare (sindrome del colon irritabile) o di malattie infiammatorie del colon (diverticolite, coliti, morbo di Crohn...).

La frutta andrebbe consumata preferibilmente senza buccia anche quando non si è certi della sicurezza microbiologica dell'alimento o dell'acqua utilizzata per lavarlo (es. viaggi in Paesi in via di sviluppo