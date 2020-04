Nota : Nel gruppo della frutta secca dovrebbero essere inclusi anche i semi più piccoli, come quelli di zucca , di girasole , di lino ecc. Tuttavia, rispetto a quelli già menzionati hanno un consumo alimentare leggermente diverso. Raramente costituiscono alimenti a se stanti e vengono utilizzati soprattutto per arricchire altre ricette come: cereali per la prima colazione , insalate , pane e analoghi ecc. Al contrario, la frutta a guscio rappresenta di per sé un alimento, che può essere consumato da solo, ad esempio come spuntino .

Frutta a guscio è uno dei molti nomi utilizzati per indicare gli acheni oleosi prodotti da diverse specie piante. Anche detti volgarmente frutta secca , da non confondere con la frutta disidratata , questi alimenti sono oggi considerati un valido alleato contro le patologie metaboliche ; nel paragrafo dedicato alla nutrizione scopriremo meglio perché. La frutta a guscio può essere suddivisa in nostrana e di importazione.

Nutrizione

Caratteristiche nutrizionali

Ruolo nutrizionale della frutta a guscio

Questi prodotti non appartengono a un gruppo alimentare ben preciso. Botanicamente parlando, sono considerati “frutti” e “semi”; tuttavia, nel contesto dei 7 gruppi fondamentali degli alimenti (classificazione nutrizionale), la frutta a guscio non trova una collocazione ben precisa.

I frutti (carnosi come drupe, bacche, falsi frutti - VI e VII gruppo) sono ricchi d'acqua, fruttosio, potassio, vitamina C e carotenoidi; per “semi” invece si intendono principalmente quelli amidacei, ovvero i cereali, gli pseudocereali e i legumi (III e IV gruppo).

Tutte le caratteristiche fin qui elencate sono estranee alla frutta a guscio, che si avvale di un'alta percentuale di grassi e contiene ottimi livelli di vitamine liposolubili e minerali differenti; non a caso, dalla maggior parte dei semi oleosi è possibile ricavare un olio alimentare (solitamente abbastanza pregiato).

Nota: l'unica caratteristica che accomuna tutti questi alimenti è il contenuto di fibra alimentare.

Calorie della frutta a guscio

La frutta a guscio ha generalmente un apporto energetico molto alto, che varia approssimativamente da 550 a quasi 750 kcal/100 g. Alla quasi totalità dell'apporto calorico contribuisce la frazione lipidica, seguita da una dose rilevante di proteine e da quantità trascurabili di glucidi.

La densità calorica della frutta a guscio ne impone un consumo moderato.

Le linee guida italiane consigliano di non superare i 30 g al giorno, quantità di per sé già molto importante, in quanto fornisce circa l'8-9% del fabbisogno totale di grassi. Per non dover “centellinare” le altre fonti alimentari di lipidi (ad esempio, l'olio da condimento), potrebbe essere ragionevole ridurre la porzione a 15 g/die.

Grassi della frutta a guscio

La composizione degli acidi grassi è variabile, ma quasi sempre di buon pregio nutrizionale. Infatti, la frutta a guscio è un'ottima fonte dei cosiddetti “grassi buoni”, ovvero quelli che esercitano un impatto positivo sullo stato di salute generale. Si tratta per lo più di acidi grassi insaturi, tra i quali compaiono sia dei monoinsaturi (soprattutto omega 9, in particolare acido oleico) che dei polinsaturi; di quest'ultima categoria citiamo i due essenziali acido linoleico (e derivati), omega 6 essenziale, e acido alfa linolenico, omega 3 essenziale. Gli effetti dei grassi essenziali sull'organismo, soprattutto in caso di patologie metaboliche preesistenti, possono essere così riassunti:

Proteine e glucidi della frutta a guscio

La frutta a guscio contiene una percentuale variabile di proteine e glucidi semplici. Alcuni ritengono che possa costituire una buona fonte di amminoacidi; tuttavia, per l'elevato potere energetico, dev'essere assunta in porzioni tanto contenute da non incidere significativamente sul bilancio proteico giornaliero. Analogo discorso per i carboidrati.

Alcuni esponenti di questa categoria, come le nocciole, le arachidi e le noci, sono ricchi di arginina. Questo amminoacido ha molte funzioni, ad esempio, funge da precursore dell'ossido nitrico (vasodilatatore che combatte l'ipertensione) e della creatina; inoltre è immunostimolante ecc. Non è comunque dimostrato che la frutta a guscio eserciti queste funzioni sull'organismo.

Vitamine della frutta a guscio

La frutta a guscio ha anche un ottimo contenuto vitaminico. Sono presenti sia molecole di tipo idrosolubile del gruppo B, sia nutrienti lipofili. Tra le vitamine del gruppo B più abbondanti citiamo la B1 (tiamina), la B2 (riboflavina) e la B6 (piridossina).

Nel gruppo delle molecole liposolubili, il fattore più importante è certamente la vitamina E o alfa-tocoferolo. Per la sua “delicatezza”, è un nutriente abbastanza difficile da assumere con la dieta nelle giuste quantità; subisce negativamente l'influsso dell'ossigeno, dei radicali liberi, dalla luce e del calore, ragion per cui è uno dei primi nutrienti a subire negativamente la conservazione. Nell'organismo, la vitamina E combatte efficacemente l'invecchiamento cellulare e agisce positivamente sui fattori di rischio legati all'aumento del rischio cardiovascolare.

Alcuni esponenti della frutta a guscio contengono vitamina e provitamina A e vitamina D, ma in percentuali non troppo interessanti.

Minerali della frutta a guscio

La frutta a guscio contiene alte concentrazioni di minerali; alcuni sono piuttosto comuni (come il fosforo, il calcio e il potassio), mentre altri vengono considerati più difficili da assumere nelle giuste quantità. In merito a quest'ultima categoria, sono degni di nota i livelli di zinco e il selenio, minerali con funzione antiossidante, di supporto alla tiroide e che partecipano all'integrità dello scheletro. Ottima anche la concentrazione di magnesio, minerale alcalinizzante spesso carente nell'organismo dello sportivo.

Altri antiossidanti della frutta a guscio

La frutta a guscio non contiene solo antiossidanti vitaminici e minerali, ma anche polifenoli flavonoidi e coenzimi (soprattutto il Q10), che partecipano ulteriormente a migliorare i parametri metabolici e a diminuire il rischio cardiovascolare.