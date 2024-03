Frullati proteici , alla frutta, smoothies e bevande energetiche : il frullatore è un vero e proprio alleato in cucina per l' alimentazione quotidiana degli sportivi e rende indubbiamente più semplice e veloce la preparazione di pasti nutrienti e bevande energetiche, utili nel recupero muscolare e per migliorare le prestazioni. Ma quale scegliere? Come dovrebbe essere il frullatore per lo sportivo ?

I frullati sono senza dubbio un'ottima soluzione per integrare nutrienti essenzia li prima, durante e dopo l'allenamento . Le combinazioni di ingredienti possono essere personalizzate in base ai propri obiettivi e al tipo di attività fisica .

Inoltre il frullatore per lo sportivo dovrebbe potersi prestare ad un'ampia varietà di ricette e preparazioni, dai frullati con ingredienti freschi a quelli che richiedono l'uso del ghiaccio o della frutta secca .

Gli sportivi preparano frullati tutti i giorni, a volte più volte al giorno: per questo il frullatore deve essere di qualità (se lo acquistiamo online cerchiamo un prodotto molto venduto e che abbia ricevuto ottime recensioni da parte dei atleti o sportivi).

I 10 migliori frullatori per sportivi disponibili su Amazon .

Frullatori a confronto

Ecco cinque modelli di frullatori a confronto, per scegliere quello più adatto alle nostre esigenze.

Nutribullet Pro 900

Il Nutribullet è un frullatore che, nonostante le sue dimensioni compatte, offre prestazioni ottimizzate per soddisfare le esigenze di chiunque ami preparare frullati e smoothies. Con la sua potenza di 900 Watt e una lama a quattro punte, è in grado di frullare qualsiasi ingrediente in modo rapido ed efficiente, preservandone al contempo le proprietà nutritive.

Una delle caratteristiche distintive di questo frullatore è il suo bicchiere alto da 700 ml, che consente di preparare porzioni generose: il contenitore non è solo un recipiente per il frullato, ma può essere trasformato direttamente in un bicchiere da portare con sé ovunque si vada.

Inoltre, la sua compattezza lo rende perfetto per chi ha spazi limitati in cucina o desidera portarlo in viaggio.

Perché sceglierlo: perché è veloce, impiega solo 60 secondi per trasformare anche gli ingredienti più consistenti in frullati dalla consistenza liscia e cremosa. È ideale anche per preparare smoothies con aggiunta di ghiaccio, garantendo risultati impeccabili ogni volta.

Bear Frullatore da appoggio

Questo frullatore da banco è una soluzione potente e versatile per la preparazione di una vasta gamma di preparazioni. Dotato di un motore da 500 W e con un controllo a 3 velocità, permette di ottenere alimenti uniformi e una varietà di texture frullate in pochi istanti. Le 4 lame in acciaio inossidabile temprate agitano ad alta velocità per gestire efficacemente gli ingredienti, garantendo risultati impeccabili ogni volta.

La funzione PULSE rende la triturazione del ghiaccio un gioco da ragazzi, con brevi raffiche di miscelazione potente. La pulizia è altrettanto semplice: basta aggiungere un po' di sapone e acqua tiepida e il frullatore inizia il processo di autopulizia con un solo passaggio.

Con un recipiente da 1200 ml, questo frullatore è perfetto per preparare grandi quantità di frullati.

Perché sceglierlo: se stai cercando un frullatore affidabile, potente e facile da usare, con un bel design moderno, questo modello è la scelta ideale per te.

Frullatore Portatile

Ecco la soluzione perfetta per chi desidera preparare bevande fresche e nutrienti in modo rapido e semplice, dovunque ci si trovi! Ha un design intuitivo con un solo pulsante: basta premere e in circa 40 secondi avremo frullati freschi e succhi di frutta.

Dotato di una batteria integrata da 1300 mAh, questo frullatore portatile è ricaricabile tramite qualsiasi porta USB, rendendolo ideale per l'uso domestico, in ufficio, in viaggio o durante attività all'aperto.

Con un design portatile e un contenitore da 300 ml, questo mini frullatore personale è facile da trasportare ovunque.

Le 4 lame in acciaio inossidabile garantiscono un'ottima miscelazione e la velocità del motore di 9500 giri al minuto assicura che le tue bevande siano pronte in un batter d'occhio.

Perché sceglierlo: se sei sempre in giro e ami preparare un frullato in palestra o al lavoro.

HOUSNAT Frullatore 500W

Questo frullatore offre risultati interessanti grazie al suo potente motore da 500W ad alta efficienza energetica e alla lama in acciaio inossidabile a 4 pale, che genera 24000 giri al minuto. Questo assicura frullati cremosi e consistenti, anche con ingredienti duri e fibrosi, per una vasta gamma di deliziose ricette, tra cui freschi frullati, sorbetti, yogurt fruttati, muesli e cocktail ghiacciati.

Con un design multifunzionale 2 in 1, questo frullatore offre la versatilità di una caraffa da 570 ml ideale per frullati e succhi, e un piccolo macinacaffè elettrico da 280 ml perfetto per macinare chicchi di caffè e spezie.

Per un'esperienza ancora più pratica, il frullatore è dotato di 2 tazze to-go da 570 ml senza BPA, ideali per portare con te i tuoi frullati preferiti ovunque tu vada.

Perché sceglierlo: perfetto per chi ama aggiungere al frullato frutta secca, caffè in chicchi e spezie.

Uten Frullatore Smoothie, 5 in 1

Frullatore multifunzione 5-in-1: la confezione include una Coppa Bassa da 300 ml, una Coppa Alta da 500 ml, una Bottiglia da 700 ml, un Tritacarne da 500 ml e un Bollitore da 1250 ml, oltre a un Pestello per Frullatore, un Filtro Bollitore, una Lama Piatta e una Lama a Croce.

Grazie al suo design intuitivo, questo frullatore professionale può essere utilizzato con un solo clic, completando tutte le operazioni complesse in meno di 20 secondi. La tazza degli spremiagrumi è progettata per essere separabile dal corpo e dal fondo, facilitando la pulizia dopo l'uso.

Dotato di un potente motore in rame puro da 220W e una velocità massima di 22000 giri al minuto, questo frullatore è in grado di gestire una vasta gamma di ingredienti, incluso il ghiaccio, per preparare frullati cremosi, smoothies, pesti e altro ancora.