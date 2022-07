Frullati proteici: pro e contro e come prepararli

Introduzione I frullati proteici in genere vengono preparati mescolando proteine ​​in polvere con acqua oppure latte, o bevande vegetali come quelle a base di avena, riso, soia sono un modo pratico e veloce per assicurarsi di assumere abbastanza proteine ​​e calorie. Tuttavia è necessario bilanciare in modo corretto gli ingredienti per non eccedere con le calorie e gli zuccheri, oppure essere carenti.

Frullati proteici e Massa muscolare Una delle domande più frequenti quando si parla di frullati proteici riguarda il momento migliore per berlo. La risposta è che dipende. L'assunzione di proteine ​​immediatamente o subito dopo un allenamento è una strategia popolare nota come tempismo delle proteine, che si dice aiuti a costruire e riparare i muscoli. Durante l'allenamento si bruciano calorie e aumenta l'appetito. Le calorie andranno reintegrate subito dopo: il frullato proteico è un modo rapido ed efficace per farlo. Gli esperti in nutrizione e i personal trainer concordano nel consigliare l'assunzione di un frullato proteico in un range di tempo compreso tra 30 e 60 minuti dopo un allenamento, ossia la finestra anabolica, o periodo dopo l'esercizio in cui si dice che il corpo usi immediatamente le proteine ​​​​per costruire muscoli. Quindi, se si preferisce allenarsi a digiuno, il frullato proteico può essere bevuto dopo. Ma se si ha bisogno di carica e sostegno sostenga durante un allenamento, è meglio berlo prima.