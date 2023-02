Frullati che aiutano ad invecchiare bene

Per ovviare al problema una buona soluzione può essere quella di aggiungere alla propria routine alimentare frullati proteici o dagli ingredienti che aiutino a mantenersi in forma nel tempo.

Non assumerne abbastanza proteine accelera la perdita di massa muscolare , forza e funzionalità, mentre al contrario, assumerne un po' più della quantità raccomandata migliora la salute dei muscoli e del cuore , supporta il sistema immunitario , aiuto la gestione del peso corporeo e diminuisce il rischio di sviluppare malattie croniche.

Tra i nutrimenti amici della longevità ci sono sicuramente le proteine , che non servono solo alla costruzione o al mantenimento dei muscoli ma sono coinvolte in quasi tutte le funzioni cellulari.

Quello che si mangia è fondamentale per preservare la salute complessiva, ancor di più con il passare degli anni.

Frullato al caffè

1/2 banana matura

1 misurino di proteine in polvere alla vaniglia senza zucchero aggiunto

1/2 tazza di latte di mandorle non zuccherato

1/2 tazza di caffè freddo o a temperatura ambiente

1 1/2 tazza di ghiaccio a cubetti

Mettere tutti gli ingredienti tranne il ghiaccio in un frullatore e frullare fino a quando non si fondono in modo omogeneo.

Aggiungere lentamente il ghiaccio e frullare fino a ottenere una crema.

Un bicchiere di questo frullato apporta circa 25 grammi di proteine.

Se il gusto risulta troppo intenso si può aggiungere un po' di estratto di stevia che rende la bevanda più dolce. Si può anche completare il tutto con con fave di cacao per dare una dose extra di antiossidanti e potassio, un minerale quest'ultimo che regola l'equilibrio dei liquidi e svolge un ruolo nella funzione muscolare e nervosa.