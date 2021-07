Frozen yogurt: proprietà e benefici

Il frozen yogurt è un dessert che viene spesso promosso come sana alternativa al gelato e per molti versi lo è. Uno degli errori più comuni è quello di pensare che sia semplicemente uno yogurt congelato ma in realtà il suo profilo nutrizionale è molto diverso rispetto allo yogurt normale.

Che cos'è il Frozen Yogurt Il Frozen yogurt o yogurt gelato è un dolce piuttosto noto a base di yogurt, dalla consistenza cremosa e un sapore dolce e piccante. Si tratta di un alimento abbastanza simile al gelato, ma la differenza principale è che sia fatto con il latte invece che con la panna. Come il gelato, viene spesso venduto in coppe o coni con una vasta gamma di opzioni di guarnizione tra cui spiccano frutta, biscotti e gocce di cioccolato. Gli ingredienti possono variare leggermente, a seconda che sia preparato artigianalmente oppure no, ma solitamente comprendono latte liquido o in polvere, fermenti lattici come Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus e zucchero.

Valori nutrizionali Il contenuto nutrizionale del frozen yogurt può variare a seconda del tipo di latte e dei dolcificanti e aromi utilizzati nella miscela. Lo yogurt gelato prodotto con latte scremato, ad esempio, ha un contenuto di grassi inferiore rispetto alle varietà prodotte con latte intero. In generale si tratta di un prodotto povero di grassi e proteine, ma può essere molto ricco di zuccheri. Inoltre, le guarnizioni che si scelgono possono aggiungere calorie, grassi e zuccheri extra al prodotto finale. Di seguito le proprietà nutrizionali di 100 grammi di frozen yogurt normale e di 100 senza grassi, entrambi senza aggiunte o aromi. Yogurt frozen Yogurt frozen senza grassi Calorie 127 112 Grasso 4 grammi 0 grammi Proteine 3 grammi 4 grammi Carboidrati 22 grammi 23 grammi Fibra 0 grammi 0 grammi Calcio 10% assunzione giornaliera consigliata 10% assunzione giornaliera consigliata vitamina A 6% assunzione giornaliera consigliata 0% assunzione giornaliera consigliata Ferro 3% assunzione giornaliera consigliata 0% assunzione giornaliera consigliata Vitamina C 1% assunzione giornaliera consigliata 0% assunzione giornaliera consigliata

Benefici per la salute Lo yogurt gelato può apportare alcuni benefici in più per la salute, rispetto ad altri dessert freddi, visto che contiene nutrienti e batteri positivi, livelli più bassi di lattosio e meno calorie rispetto a dolci come il gelato. Può rafforza il sistema immunitario Come lo yogurt normale, alcuni frozen yogurt contengono probiotici. I probiotici sono batteri vivi noti anche come batteri buoni, che se ingeriti possono avere effetti positivi sulla salute, primo fra tutti il rafforzamento del sistema immunitario. Tuttavia, i benefici dei batteri nello yogurt gelato dipendono dalla loro sopravvivenza al processo di produzione. Se il prodotto è pastorizzato dopo che sono stati aggiunti i probiotici, questo processo li uccide, quindi non è detto che ogni frozen yogurt contenga batteri buoni. Può essere adatto agli intolleranti al lattosio Chi soffre di intolleranza al lattosio sviluppa spesso problemi digestivi come gonfiore, gas e dolore mangiando latticini. Tuttavia, la maggior parte delle persone con questa intolleranza riescono a ingerire piccole quantità di alcuni latticini, soprattutto se contengono probiotici, come nel caso di molti frozen yogurt. Questo perché i probiotici scompongono parte del lattosio, riducendo la quantità per porzione. Rinforza le ossa Lo yogurt gelato contiene anche quantità ragionevoli di alcuni dei nutrienti legati alla buona salute delle ossa, come calcio e proteine. Ha meno calorie rispetto al gelato normale Se si sta cercando di ridurre le calorie, a parità di peso lo yogurt gelato è un valido sostituto del gelato normale.