Negli ultimi anni, le friggitrici ad aria sono diventate un must nelle nostre cucine. Un alleato davvero prezioso per preparare i pasti in modo veloce, sano e senza sporcare pentole e padelle. Con la friggitrice ad aria possiamo, infatti, cucinare tantissime ricette, dal pollo ai contorni, dai dolci al pesce e alla carne, e avremo sempre pietanze croccanti e saporite con una quantità minima di olio. Ma cosa distingue una friggitrice ad aria piccola dalle versioni più grandi, e perché potrebbe essere la soluzione ideale per molte famiglie e single?

Cos'è una friggitrice ad aria e a cosa serve?

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico che utilizza l'aria calda per cucinare gli alimenti in modo uniforme, simulando l'effetto della frittura, ma senza dover immergere il cibo nell'olio. La sua tecnologia consiste in una resistenza elettrica che riscalda l'aria e un ventilatore che la distribuisce rapidamente intorno al cibo, rendendolo croccante all'esterno e tenero all'interno.

Possiamo, quindi, preparare moltissime cose: patatine, ali e cosce di pollo, verdure grigliate, dolci e molto altro.

Funziona come un fornetto ventilato ma non va preriscaldato e soprattutto cucoe in cibi mantenendone la croccantezza e con pochissimo olio.

I vantaggi di una friggitrice ad aria piccola

Le friggitrici ad aria sono disponibili in varie dimensioni: i modelli più piccoli hanno una capacità che varia solitamente tra 1,5 e 2,5 litri e sono perfette per chi ha poco spazio in cucina o per chi non cucina grosse quantità di cibi. I modelli piccoli sono salvaspazio, quindi perfette per cucine di dimensioni ridotte,

E' più semplice da utilizzare, con comandi intuitivi e meno complessi rispetto ai modelli più grandi e sono facili da pulire perché il cestello di piccole dimensioni va in lavastoviglie senza occupare tutto lo spazio.

Se vivi da solo, in coppia o con una piccola famiglia, una friggitrice ad aria compatta è più che sufficiente per preparare pasti gustosi in porzioni giuste.

