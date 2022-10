Friggitrice ad aria: cos'è, come si usa e quale scegliere

La friggitrice ad aria è uno degli elettrodomestici che può rappresentare un alleato di salute in cucina, ma anche un buon rimedio contro il caro bollette. Usando questa friggitrice, che sarebbe più corretto chiamare forno, essendo un piccolo forno ventilato , si possono preparare pranzi e cene croccanti in pochi minuti e utilizzando una quantità di grassi decisamente inferiore rispetto al tradizionale fritto.

Friggitrice ad aria: cos'è?

La friggitrice ad aria è un elettrodomestico che consente di cucinare senza utilizzare l'olio, ma solo aria calda, ottenendo una cottura croccante e asciutta che ricorda la frittura. Questo dispositivo è composto da una camera di cottura, ossia il cestello in cui vengono inseriti gli alimenti, in grado di avvolgere il cibo con aria ad altissime temperature costante che andrà a cuocere le pietanze all'interno, rendendole croccanti all'esterno. L'aria, in sintesi, simula l'azione che normalmente viene compiuta dall'olio quando si frigge ad immersione un alimento: nella frittura in friggitrice o in pentola tradizionale l'alimento è totalmente immerso nell'olio, in questo caso, invece, è circondato di aria a una temperatura di 180°-200°.

Il suo funzionamento è del tutto simile a quello di un forno ventilato, con la differenza vantaggiose che l'alta temperatura e la potenza sono di gran lunga superiori: i piatti vengono preparati in minor tempo e con minor dispendio di corrente, essendo la capienza ridotta e lo spazio in cui si sprigiona il calore concentrato.

Un elettrodomestico sostenibile

Nonostante la friggitrice ad aria consumi dagli 800 ai 2.000 watt, attualmente comporta un risparmio energetico se paragonato al prezzo del gas in bolletta. Non solo, consente di risparmiare anche sull'utilizzo di oli e grassi, e la maggior parte dei componenti può essere lavata in lavastoviglie.