Il Formaggio è Senza Glutine? Quali Formaggi sono Gluten Free

In genere, il formaggio di tipo erborinato come gorgonzola, roquefort, stilton, blu di capra, ecc è privo di glutine e sicuro da mangiare anche per i soggetti sensibili e intolleranti al glutine, tuttavia, in alcuni casi, può essere prodotto con colture di muffe coltivate su pane di grano o di segale. La quantità di potenziale glutine anche in questo caso è minima e in gran parte non rilevata. Tuttavia, per garantire la totale sicurezza, è consigliabile sempre acquista un formaggio erborinato che indichi la dicitura "senza glutine".