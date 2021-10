Potrà sembrare una pratica di gran moda, ma in realtà non è altro che l'evoluzione dell' alimurgia praticata dai nostri antenati che un tempo si nutrivano molto spesso di alimenti poveri, che crescevano spontaneamente in natura, e che non subivano alcuna trasformazine. Dalla terra al piatto, la base del foraging ovvero utrirsi di erbe spontanee, piccoli frutti, bacce, foglie e corteccia . Si tratta, in sostanza, di uno stile alimentare, ma anche di una filosofia sostenibile che promuove la biodiversità, andatasi ad affermare sempre di più negli ultimi anni. Lo pratica la gente comune, senza particolari competenze botaniche ma con le informazioni necessarie per conoscere di cosa ci si può cibare, ma anche chef stellati. Erbe spontanee e cibo selvatico , che finiscono sempre più spesso sulle nostre tavole, e che vantano benefici per l'organismo e per l'ambiente. Alcuni chef raccoglitori, poi, recuperano anche insetti ed elementi insoliti (Rene Redzepi, chef del Noma di Copenhagen, pioniere del foraging, insegna) Questi alimenti antichi, ma di tendenza, infatti, promuovono la biodiversità, preservando alcune tipologie di piante autoctone e le tradizioni locali.

Foraging: cos'è?

Tutto ha avuto inizio nei paesi scandinavi, in cui si è cominciato a praticare foraging e ad inserire nei menù di noti ristoranti erbe spontanee, bacche, radici, e foglie. Un modo innovativo di cucinare, recuperando le tradizioni del passato e le materie prime selvatiche del territorio. Foraging significa in sostanza, raccogliere bacche, fiori, licheni, funghi, foglie e cortecce degli alberi, ma anche alghe, a seconda che si pratichi in campagna, in un bosco alpino o in mare. Recuperare frutti commestibili che la natura offre allo stato selvatico, oltre ai già noti e disponibili ormai ovunaque, frutti di bosco. Parliamo di sapori dimenticati, e spesso robusti, amari o aspri, ma in grado di donare un gusto inconfondibile ad alcune pietanze, mai assaggiato prima d'ora. Consumare questi cibi selvatici, inoltre, garantisce un apporto vitaminico e di sali minerali davvero prezioso. Spesso, bacche, erbe e radici, ovviamente di stagione, sono vere e proprie miniere di nutrienti benefici per l'organismo.