Fonzies: proprietà nutrizionali

Inizialmente, l'alta pressione all'interno dell'estrusore impedisce l'evaporazione dell'acqua contenuta nella miscela, nonostante le alte temperature di cottura; non appena la miscela esce dalle piccole aperture della trafila, si verifica una brusca caduta della tensione e ciò fa espandere il prodotto per rapida evaporazione. In questo modo, tale processo conferisce alle fonzies una texture e un aspetto caratteristici, con superficie nodosa e forma "squiggly" (che potrebbe essere interpretata come "irregolare").

Proprietà nutrizionali delle Fonzies

Le fonzies sono alimenti salati che rientrano nella categoria degli snack. Come tali, il loro consumo dovrebbe essere marginale rispetto alle principali categorie alimentari.

L'apporto calorico delle fonzies è elevato, soprattutto a causa della loro estrema carenza in acqua (valore non riportato in tabella).

Ciò ne compromette soprattutto la capacità saziante, ragion per cui una singola porzione (stimata dall'azienda stessa intorno ai 23,5g) non sempre è in grado di contrastare l'appetito. Tra l'altro, questa scarsità d'acqua richiede di accompagnarle sempre ad una porzione d'acqua.

L'apporto calorico è imputabile prevalentemente alla ricchezza in grassi. Per dire il vero, i carboidrati (tendenzialmente complessi) risultano quantitativamente superiori, ma la loro abbondanza potrebbe essere facilmente contestualizzata in una dieta sana ed equilibrata; al contrario, oltre 30 g di lipidi per 100 g costituiscono un problema maggiore dal punto di vista ripartizionale.

Oltre ad essere abbondanti, i grassi delle fonzies sono ad elevata presenza di tipo idrogenato e saturo - raggiungono quasi il 50% del totale -mentre, per attenersi alle linee guida, dovrebbero rimanere intorno al 25% sul totale nella dieta.

Le proteine sono presenti, ma in maniera inferiore rispetto agli altri due macronutrienti energetici. Su 100 g di parte edibile le fibre risultano abbondanti, anche se è bene tenere in considerazione che la porzione media corrisponde a circa ¼.

Non è disponibile il dettaglio nutrizionale delle vitamine e dei sali minerali, ma è ragionevole pensare che, a causa del doppio trattamento termico di produzione, tutte le molecole termolabili (ad es. la vit C) risultino inevitabilmente compromesse.

L'unica eccezione è costituita dal sodio, presente in maniera abbondante; questo rende le fonzies controindicate nella dieta dei soggetti affetti da ipertensione arteriosa primaria sodio-sensibile.

Contenendo siero di latte e formaggio fuso in polvere, questo snack non è idoneo all'alimentazione degli allergici verso le relative proteine e degli intolleranti al lattosio. Inoltre, è possibile che contengano tracce di glutine, elemento non tollerato dai celiaci; per ultima, ma non meno importante, l'evenienza di trovare frammenti di arachidi, responsabili di reazioni allergiche anche gravi sugli ipersensibili (parecchio diffusi).

Le fonzies non sono alimenti idonei alla nutrizione del soggetto in sovrappeso e/o affetto da patologie del metabolismo, come diabete, ipertrigliceridemia, ipertensione e, in generale, di chi è affetto da sindrome metabolica.

La porzione media corrisponde pressappoco a quella raccomandata in etichetta.