Fodmap: cosa sono e che problemi possono dare

Fodmap: cosa sono?

I FODMAP sono carboidrati a catena corta che sono assorbiti in percentuale molto ridotta dall'intestino tenue. Includono polimeri oligosaccaridi a catena corta del fruttosio, galatto oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi e alditoli (come sorbitolo, mannitolo, xilitolo e maltitolo)

Il termine FODMAP è un acronimo, che deriva da "Fermentable, Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols". Non sono naturalmente presenti nel cibo, ma la loro riduzione nel regime alimentare comporta un netto miglioramento dei sintomi delle persone con Sindrome dell'intestino irritabile (IBS) e altri disturbi gastrointestinali funzionali (FGID).

Le prime ricerche sulle diete a basso contenuto di FODMAP o meglio Dieta low-FODMAP sono state condotte nel 2004 dall'Università Monash a Melbourne (Australia), attraverso la creazione di un preciso programma di analisi alimentare per misurare il contenuto di FODMAP in un'ampia gamma di diete-tipo, valutandone gli effetti.

Lo scarso assorbimento della maggior parte dei carboidrati FODMAP è comune per tutti gli individui. I FODMAP che non vengono assorbiti nell'intestino tenue passano nell'intestino crasso, dove inizia il processo di fermentazione per azione batterica.