Come i flavonoidi possono abbassare la pressione sanguigna

Cioccolato fondente, fragole , mele , pere e frutti di bosco come more e mirtilli sono ricchi di antiossidanti chiamati flavonoidi , riconosciuti dalla scienza come benefici per l'organismo sotto diversi punti di vista.

Cosa dice lo studio

La pressione alta è un importante fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, che sono tra le principali cause di morte.

I ricercatori della Queen's University Belfast nell'Irlanda del Nord hanno recentemente condotto uno studio, pubblicato poi sulla rivista Hypertension, le cui conclusioni sono che gli individui che consumavano cibi ricchi di flavonoidi tendono ad avere la pressione sanguigna più bassa, e che la diversità del microbiota intestinale di ognuna rappresenti una variante molto importante per determinare l'effetto specifico di questi antiossidanti.

«Mangiare 1,6 porzioni di frutti di bosco al giorno, pari a 1 tazza o 80 grammi, ha portato a riduzioni clinicamente rilevanti della pressione sanguigna sistolica, ovvero di quella nelle arterie di una persona quando il cuore si contrae, che differisce dalla pressione sanguigna diastolica, che invece è la pressione di quando il cuore si rilassa», ha affermato l'autore principale Aedín Cassidy, Ph.D., presidente e professore di nutrizione e medicina preventiva presso l'Institute for Global Food Security della Queen's University.

In particolare, l'analisi degli scienziati ha scoperto che a questa quantità sia associata a una riduzione media di 4,1 millimetri di mercurio nella pressione sanguigna sistolica. La diversità e la composizione del microbiota intestinale inciderebbero per circa l'11,6% sull'associazione tra consumo di bacche e pressione sanguigna.

Allo stesso modo, bere 2,8 bicchieri di vino rosso a settimana (125 millilitri per bicchiere) è stato associato a una riduzione di 3,7 mm Hg della pressione sanguigna sistolica. In questo caso il microbiota intestinale rappresentava il 15,2% di questa associazione. In merito alla positività di tale dato però permangono ancora dubbi, visto che il consumo eccessivo di alcolici risulta essere invece collegato a una maggiore probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari.

Il ruolo dei flavonoidi

In particolare, una classe di flavonoidi chiamati antociani sembra essere la chiave per questo effetto. Queste molecole sono responsabili del colore rosso o blu di molti frutti, tra cui uva rossa, mirtilli, ribes nero e more.

I loro benefici però non sono identici in tutte le persone, per questo il prof. Cassidy, consulente dell'Highbush Blueberry Council degli Stati Uniti, afferma che «una migliore comprensione della variabilità altamente individuale del metabolismo dei flavonoidi potrebbe benissimo spiegare perché alcune persone hanno maggiori benefici di protezione cardiovascolare dagli alimenti ricchi di flavonoidi rispetto ad altre».